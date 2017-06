Turecko bude rozhodovat o zadržených Češích a Rusko čeká masové demonstrace

Skončí Sobotka ve vedení ČSSD? O vnitrostranických spekulacích, že se Bohuslavu Sobotkovi krátí čas v čele ČSSD, napsaly LN obsáhlý článek už v sobotu. Se stejnou informací přišla v neděli, s odkazem na zdroj z blízkosti vedení strany, i slovenská tisková agentura TASR. Mluvčí sociální demokracie informaci v odpovědi pro server Lidovky.cz nevyloučil, dá se tedy předpokládat, že se k tématu v nejbližších dnech vyjádří sám premiér. Vzhledem k tomu, jaký rozruch informace vyvolala o víkendu, možná už dnes.

Reakce na Macronův úspěch. Hnutí Republika v pohybu (REM) prezidenta Emmanuela Macrona získalo podle odhadů v nedělním prvním kole parlamentních voleb přes 30 procent hlasů a míří k parlamentní většině. Francouzskou parlamentní scénu tak velmi pravděpodobně čeká zemětřesení, které potvrdí druhé kolo naplánované na neděli. Nebude existovat jasně vymezená, silná opozice. V průběhu dne budeme sledovat reakce na drtivý úspěch politické značky Macron ve Fancii.

Mayová a zásnuby s Iry. Premiérka Theresa Mayová, podle exministra financí George Osborna „mrtvá žena“, jež bude muset odejít z čela země, se zjevně nenechá tak snadno odepsat. Konzervativci pod jejím vedením pokračují v jednání o kontroverzní alianci se severoirskými unionisty, od nichž chtějí podporu své menšinové vlády. Takové spojení by ale nebylo po chuti řadě Britů, kteří poukazují na to, že Demokratická unionistická strana (DUP) má řadu zpátečnických názorů, včetně přesvědčení, že by měl být ve školách vyučován kreacionismus, tedy role Boha při vzniku živočišných druhů, jako vědecký fakt. Dozvíme se dnes, zda se unionisté budou podílet na vedení Velké Británie?

V Rusku to vře. Opoziční vůdce Alexej Navalnyj povolal na dnešek do ulic ruských měst nespokojené občany, aby po masovém březnovém protestu, jehož se zúčastnilo několik desítek tisíc lidí, znovu demonstrovali proti korupci. Nové prostesty byly ohlášeny ve více než dvou stovkách měst. Moskevská policie přitom v sobotu důrazně varovala organizátory opoziční demonstrace před „provokacemi", které by prý mohly vyvolat nekompromisní zásah strážců pořádku. Situace se tedy může silně vyostřit.

Co hrozí Čechům v Turecku. U tureckého soudu opět stanou dva Češi, Markéta Všelichová a Miroslav Farkas. Turecké úřady viní Čechy z příslušnosti ke kurdské milici YPG, kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. Oba Češi obvinění popírají a uvádějí, že jsou humanitárními aktivisty. Při prvním stání 10. května si prokuratura vyžádala čas na prozkoumání důkazů. Požaduje pro ně sedm a půl až 15 let vězení.