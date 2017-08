Omezí v hospodách alkohol? Místopředsedkyně ODS Udženija udělala z vtipu zprávu, šířila ji dál

PRAHA První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija uvěřila poplašné zprávě a s apelem na voliče ji šířila dál. Na svém Facebooku sdílela satirické sdělení, že po cigaretách omezí v českých hospodách i alkohol. Odkaz okomentovala slovy, že současná vláda dotahuje státní šikanu k dokonalosti. Mnozí uživatelé zprávě uvěřili, jiní upozorňovali, že se jedná o vtip. Udženija příspěvek již smazala, situaci prý uvede na pravou míru.

„Tohle přece nikdo nemůže myslet vážně! Socialisté a populisté dotahují státní šikanu do dokonalosti,“ rozohnila se Udženija koncem minulého týdne na svém facebookovém profilu. „Tahle příšerná vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL nám každým dnem ukrajuje naše životy,“ doplnila k článku informujícím, že ministerstvo zdravotnictví navrhlo výrazné omezení konzumování alkoholu v českých hospodách.

Místopředsedkyně občanských demokratů přitom netušila, že se ve skutečnosti jedná o vtip. Pravdivost textu, který vyprodukoval satirický web pravdive-zpravy.cz provozovaný televizí Prima, nikterak neověřovala.

„Příspěvek jsem našla na Primě. Myslela jsem, že jsou to zprávy, které oni zveřejňují,“ řekla Udženija serveru Lidovky.cz s tím, že není počítačový expert, aby dále zkoumala pozadí sdělení. „Pro mě je Prima, jako když se koukám na TN.cz nebo Českou televizi,“ dodala posléze.



Tři piva za běžnou ceny, další za násobnou cenu

Podezřelé ji nepřišlo ani to, že Ústav pro svěží životní styl, který dle zprávy měl s takovým návrhem přijít, na ministerstvu zdravotnictví neexistuje. Současná vláda by prý byla schopna k takovému kroku přistoupit. „Podle toho, co tu dělají za zhůvěřilosti, by mě to ani nepřekvapilo,“ řekla.

Poté, co ji známí upozornili, že se článek nezakládá na pravdě, Udženija příspěvek v neděli stáhla. Dle svých slov bude v budoucnu při sdílení informací obezřetnější. Uživatelům, kteří ji na Facebooku sledují má v plánu sdělit, že se jednalo o omyl.

Co ve zmiňované satirické zprávě vůbec stojí? Mimo jiné to, že ministerstvo chce od října nastavit limit tří piv nebo dvou panáků, za které zákazník v restauračních zařízeních zaplatí stejně jako dřív. Každá další sklenice by jej ale vyšla na dvojnásobek ceny, následně trojnásobek a tak dále.



Zruší Evropská unie písmeno Ř?

Server přitom argumentoval tvrzením jakéhosi Františka Měcha, předsedy Ústavu pro svěží životní styl. Právě Měcha ovšem využívá web jako odborníka na všechno. Jednou je z něj návrhář, jindy pro změnu politický analytik nebo zástupce Českého svazu ledního hokeje ve vedení IIHF.

Alexandra Udženija není jediná ze současných politiků, která satirickému serveru uvěřila. Senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz) v březnu na svém Facebooku sdílel poplašnou zprávu, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř.

V Doubravovi tehdy sdělení vzbudilo obavy z revoluce v českém jazyce. Ani on zprávu před publikováním neověřoval. Serveru Lidovky.cz tehdy vysvětlil, že server do té doby považoval za seriózní.