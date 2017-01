Umělkyně varuje před sexuálním násilím v rodině, řekne svůj příběh

Výstava se jmenuje Co mi otec strkal do vagíny, začne 2. února na zdech pod Letenskými sady na nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše. V prostoru Tranzitdisplay v Dittrichově ulici se 8. února uskuteční diskuse, která se tématu znásilnění a znásilňování bude věnovat z různých aspektů. Jmenuje se Co jsi vlastně čekala a vychází z výzkumu Amnesty International, podle nějž více než tři pětiny české společnosti věří, že v některých případech může za znásilnění částečně i jeho oběť.



Se znásilněním či nějakou formou sexuálního násilí a obtěžování mají prý zkušenost téměř dvě pětiny populace. Čísla tak podle pořadatelek diskuse ukazují, že „všichni žijeme v kultuře znásilnění“, tedy v prostředí, kde jsou běžné názory a chování, které omlouvají a umožňují sexuální násilí. Násilí je v osobních i veřejných debatách zlehčováno, tím, že se lidé smějí sexistickým vtipům, dělají z žen i mužů sexuální objekty, uvádějí. Kultura znásilnění se podle nich netýká jen sexu, lze ji detekovat všude ve společnosti.

Kromě autorky výstavy v diskusi vystoupí Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu Akademie věd, Lenka Vochocová z Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, Petra Vláčelová ze spolku Persefona a publicistka Apolena Rychlíková.

O vytvoření veřejné platformy, která umožní o sexuálním násilí otevřeně hovořit, usiluje také sama umělkyně. „Kolem sexuálního násilí existuje spousta stereotypů a téma je tabuizováno. Domnívám se, že je nutné celý diskurs zásadně změnit a zasadit téma do širšího společenského kontextu. Je důležité bojovat proti neviditelnosti zneužívaných žen,“ říká Alma Lily Raynerová. Alma Lily Raynerová pochází z Izraele. Do České republiky se vystěhovala v 19 letech kvůli neúnosné rodinné situaci. Od té doby zde žije trvale. Absolvovala studium na FAMU a studuje na UMPRUM. V ČR řeší sociální pracovníci každoročně tisíce případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. V roce 2013 se věnovali 7527 kauzám. Terčem sexuálního zneužívání bylo v tomto roce 157 chlapců a 731 dívek. Prostituci muselo provozovat 17 dětí.