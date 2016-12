Umělkyně vyvěsily použité dámské kalhotky v ulicích. Upozorňovaly na znásilňování v JAR

Projekt vznikl díky dvěma ženám, které sexuální útok ve svém životě samy prožily. Kalhotky jsou instalovány v ulicích, kde je natažena 1200 metrů dlouhá šňůra, na níž visí 3600 použitých dámských kalhotek. Toto číslo odpovídá odhadovanému počtu znásilněných, ke kterým v Jihoafrické republice dochází každý den.

Jenny Nijenhuis a Nondumiso Msimanga se tímto snažily vyslyšet hlas veřejnosti po otevřeném dialogu o závažné situaci v JAR. Spodní prádlo bylo shromážděno díky facebookové stránce „Panties Plea“. Sběrná místa byla po celém městě. „Špinavé spodní prádlo je nejintimnější část oblečení ženy. A také právě ta je při aktu znásilnění či sexuálního obtěžování odcizena,“ řekla Nijenhuisová BBC. „Z tohoto pohledu je to ten nejosobnější a nejsymboličtější předmět,“ dodala.

Každý jednotlivý pár, který byl darován, „hovořil hlasitě a sám za sebe“, jaká krize ve skutečnosti v Jihoafrické republice je. „Už jeden pár je moc. Každý kousek spodního prádla mě nutí přemýšlet nad tím, že právě v tuhle chvíli může být nějaká dívka znásilněna,“ řekla pro The Guardian dobrovolnice projektu Carmen Ives.

Aktivistická kampaň trvala 16 dní a získala pozitivní odezvu ze strany veřejnosti, a to především na sociálních sítích. Na Twitteru existují i příspěvky pod hashtagem #SasDirtyLaundry, které upozorňovaly na tento projekt jako na „důležité hnutí“. Jiné uváděly, že práce dvou umělkyň „připomíná zkušenosti ze sexuálního napadení a psychické týrání a trauma, ke kterému při něm dochází“.



Šachování s čísly

Podle The Guardian výstava čelila otázkám ohledně statistik znásilnění, které využila. Jihoafrická republika má bezesporu nevyšší míru znásilnění ve světe. Odhady Medical Research Council (MRC), podle kterých projekt použil rovných 3600 kalhotek, jež znázorňují denní počet znásilněných, je však podle OSN přemrštěný. Organizace spojených národů odhaduje 132 napadených žen denně.

V reakci na kritiku Nijenhuis pro The Guardian řekla, že toto číslo je hlavně symbolické, ale také dodala, že jen zlomek útoků je hlášen na policii. Institute for Security Studies (ISS) tvrdí, že pouze každý třináctý případ je nahlášený.

Jeden z nejkonzervativnějších výzkumů uvádí odhad naznačující, že pouze jedna ze sedmi obětí znásilnění ohlásí. Jiné studie ukazují, že čísla mohou být vyšší. Nevládní organizace AfricaCheck posuzující přesnost diskuze ohledně počtu znásilněných ve svých zprávách uvádí, že číslo 3600 zůstává prozatím nepodložené, napsal The Guardian.

„Když lidé používají chybné statistiky, a mají tak rezonující hlas ve veřejnosti jako je tomu v tomto případě, zanedbávají tím složitost problematiky. A dávají tím mylně najevo, že se jedná o platné statistiky,“ řekl Anim van Wyk, editor Africa Check. „Potřebujeme lepší statistiku - potřebujeme nabídnout řešení,“ dodal.

Anne Githuku-Shongwe, zástupkyně pro ženy v OSN, se nechala slyšet, že Jižní Afrika je „epicentrem pandemie násilí páchaného na ženách a dívkách“ a náklady na násilí „ekonomického, fyzického i psychického charakteru“ musí být viděny.

V rámci projektu byla i další umělecká představení. Zapojily se do něj také některé neziskové organizace jako Amnesty International, People Opposing Women Abuse, the Gender Equity Office, Drama for Life, Women for Africa a další.