,Uploadujeme youtubery do kin.‘ Přichází celovečerní vlog - snímek Nejsledovanější

PRAHA Z YouTube na plátna českých kin. Tak by se ve stručnosti dal popsat nejnovější snímek režiséra Jiřího Sádka. Šestice českých youtuberů v něm mluví o tom, kde je hranice jejich soukromí, o výdělcích nebo o tom, že to nejsou jen nějaké rádoby hvězdičky, co si mažou nutellu na obličej.

„Interně jsme si zakázali říkat tomu dokument, abychom neodradili děti, které mají obvykle dokument spojený s představou, že se jim něco pustí ve škole a oni u toho usínají. My máme celovečerní vlog,” uvedl producent filmu Nejsledovanější Jindřich Trčka.

Přesto je jedním z cílů autorů snímku revitalizace dokumentu. „Dokument trpí, není příliš divácky atraktivní, protože pořád vznikají dokumenty v tom akademickém slova smyslu. Někdo něco vypráví, něco studuje, něco se děje. Tím, že náš snímek nálepku dokument oficiálně nemá a od odborné veřejnosti ani nikdy nedostane, tak nevím, zda revitalizujeme dokument třeštíkovského typu, ale minimálně si myslím, že náš snímek přispěje ke zpopulárnění ,nefikčního‘ filmu,” popsal kameraman filmu Antoan Pepelanov.



VIDEO: Nejsledovanější - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve snímku se postupně objeví Kovy, Pedro, Shopaholic Nicol, Gabrielle Hecl, a Nicole a Lucka z A Cup Of Style. Všichni také na kameru představí svou rodinu, kterou ve svých videích jinak příliš neukazují.



„Myslím, že naše fanoušky to bude zajímat díky většímu náhledu do našeho soukromí. Pro rodiče to zase může být jakýsi tutoriál k pochopení celého toho světa,” řekl novinářům Karel Kovář, který jinak vystupuje pod přezdívkou Kovy. Sám ale ve filmu zároveň vystupuje v roli, kdy svým fanouškům vysvětluje, kde je hranice jeho soukromí.

Karel Kovář alias Kovy.

„Odhalování soukromí nemá být prvoplánově bulvární, nemá to být lovení nepříjemných situací a načapávání. Dali jsme si podmínku, že nechceme dělat bulvár. Má to být tak, jak to objektivně vzejde z lidí nebo z té situace,” upřesnil Pepelanov.



Cílem snímku je objektivně poukázat na fenomén youtuberů, který si mezi našel oblibu převážně mezi dětmi a teenagery. „Objektivita filmu byla první věc, na které jsme se chtěly dohodnout,” potvrdila sesterská dvojice z A Cup Of Style.

Šestice českých youtuberů zamířila na plátna českých kin.

„Primárně jsem si říkal, že se nás zase bude někdo snažit využít, přiživit se na té slávě, ale když jsme si dali první schůzku, přesvědčili mě, že se budou snažit udělat dokument, který reálně vypoví o tom, jak to funguje,” sdělil Pedro.



Snímek točili tvůrci s myšlenkou zaujmout nejen dětské, ale i dospělé publikum. „Byla to velká zkušenost točit film pro děti a dospělé ve stejnou chvíli,” řekl Pepelanov. Tuto stránku zprostředkovávají především rodiče hlavních protagonistů a představení finanční stránky celého fenoménu.



Nicole a Lucie Ehrenbergerovi z kanálu A Cup Of Style spolu s Petrem Floriánem alias Pedrem.

„Hodně lidí si myslí, že je to hrozně snadný, ale mě připravení, natočení a sestříhání jednoho videa zabere osm hodin, což je normální pracovní doba,” vysvětlila Nikola Čechová, která natáčí pod přezdívkou Shopaholic Nicol. O financích a domlouvání jednotlivých spoluprací mluví také ve filmu.

Ačkoli ve snímku vystupují youtubeři, jejichž popularita na sítích neustále roste, nabízí i rozhodnutí skoncovat s YouTube. „Byla to určitá etapa v mém životě, kterou jsem si užila, jsem za ni ráda, ale asi to není věc, který bych se chtěla věnovat do budoucna,” řekla Gabriela Heclová, která na internetu vystupuje pod jménem Gabriella Hecl.

Režie snímku, který vstupuje do kin ve čtvrtek, se ujal Jiří Sádek, který se české veřejnosti představil především prostřednictvím celovečerního snímku Polednice. „Polednice byla točená na pětatřicetimilimetrový film s Aňou Geislerovou v hlavní roli, teď jsme točili na mobilní telefony s youtubery,” řekl k rozdílu oproti předchozímu snímku režisér Sládek. Ve filmu se objeví nejen samotná videa youtuberů, ale také tzv. insta stories (krátká videa a fotografie publikovaná na instagramu po krátkou dobu). Závěrečná scéna filmu je složená z mobilních záznamů samotných fanoušků.