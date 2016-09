Vystřídá tak známého jazykovědce Karla Olivu, jenž ústav vedl více než 13 let a o funkci se tedy už dále nemohl ucházet. Prošek se s Olivou zatím nedohodl na dalším působení, a tak Oliva, přestože nechce, zřejmě z ústavu odejde.



Prošek tvrdí, že nabídl sedmapadesátiletému Olivovi spolupráci, zda šlo o jinou funkci, ale neupřesnil. Oliva nabídku podle něj nepřijal. „Proč? To já vlastně také úplně dobře nevím,“ řekl Prošek. Zatím prý s Olivou jednal pouze neformálně a chce v příštích dnech jednat i dále.

„Nový pan ředitel mi řekl, že takové lidi, jako jsem já, tady nepotřebuje a že mi nedá pracovní smlouvu, takže odcházím, nikoliv, že bych chtěl odejít. Uvedl i nějaké důvody, o kterých se nemohu zmiňovat, nicméně mohu Vás ujistit, že to byly důvody rázu osobního, nikoliv snad toho, že mám malý vědecký výkon,“ řekl Oliva.

Před časem se přitom o něm spekulovalo, že by mohl být jedním z kandidátů na nového předsedu Akademie věd. Do funkce se už ale nemůže přihlásit, ani by už o ni neměl zájem. „Myslím, že to, co se stalo, je celkově obrazem toho, jak Akademie věd teď vypadá,“ konstatoval Oliva.

Ústav zůstane viditelný

Ústav se za Olivova vedení často zviditelňoval v médiích, například Internetovou jazykovou příručkou, jazykovou poradnou nebo i pravidelnými rozhovory vědců v médiích o pravopise a českém jazyce. Prošek v tom hodlá pokračovat. Pracoval mimo jiné v jazykové poradně a byl v častém kontaktu s veřejností, takže podle svých slov zná potřeby uživatelů. Zabýval se rovněž jazykovou kulturou a teorií spisovného jazyka.



Ústav bude podle Proška i nadále uživatelům poskytovat informace o současném jazyce a jeho vývoji i aktuálních trendech. „Jsem si moc dobře vědom, že ta složka, kterou ÚJČ vykazuje na veřejnost a která je na veřejnosti vidět, je mimořádně důležitá,“ ujistil nastupující ředitel.

Razantní personální změny nechystá. Pokud k nim dojde, budou se podle něj týkat pouze toho, aby ústav fungoval podle potřeby a splňoval cíle, které si vytyčí nové vedení.