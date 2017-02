ČEZ vyhlásil kalamitní stav. Bez proudu jsou kvůli větru tisíce domácností

„Evidujeme problémy na celém území. Zatím není jasný přesný rozsah škod, ale bez dodávek energie jsou rozhodně tisíce domácností,“ řekl mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Časně ráno byly podle něj největší problémy na Karlovarsku, nyní je nejvyšší poruchovost spíše ve středních Čechách. „Ale to se rychle mění,“ dodal Kříž.



Společnost ČEZ vyhlásila v 18 okresech Česka kalamitní stav. Platí do odvolání. Problémů navíc stále přibývá.



Mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková řekla, že v Pardubickém kraji evidují energetici tři poruchy na vysokém napětí na Pardubicku a Chrudimsku, další desítky na nízkém napětí. „Vítr stále fouká. Naši technici jsou v terénu přes celou noc, některé výpadky se nám podařilo opravit, ale další vznikají silným větrem,“ řekla Beránková. Doufá v to, že se během dne podaří závady odstranit, na některá místa musí energetici dovézt těžkou techniku.

E.ON zaznamenal kvůli vichřici několik desítek poruch na vysokém napětí na Českokrumlovsku, zejména v okolí Větřní, Vyššího Brodu nebo Lipna nad Vltavou. Problémy jsou i na Prachaticku v lokalitách Vimperska a Volarska, na Jindřichohradecku, na Pelhřimovsku, kolem Počátků a Pacova. „Na odstraňování poruch intenzivně pracujeme,“ uvedl mluvčí E.ON Vladimír Vácha.



Vítr by podle meteorologů měl postupně od západu slábnout. Pro západní část země platí výstraha do 10:00, pro východní část pak do 13:00.

Děčínsko: vlak najel do stromu

Osobní vlak najel na trati mezi Děčínem a Rumburkem do stromu. Doprava v úseku mezi Rybništěm a Krásnou Lípou je přerušená, vyplývá z informací Českých drah. Stovky domácností především na Děčínsku jsou bez dodávek elektřiny.



Nehoda se podle operačního důstojníka krajských hasičů obešla bez zranění. „Na místě jsou drážní hasiči,“ řekl. Krajští hasiči vyjížděli od 5:00 asi ke čtyřem desítkám případů. „Většinou šlo o jednotlivé popadané stromy, nebylo to nic dramatického,“ doplnil operační důstojník.

Silný vítr se podle policejního webu nedotknul silniční dopravy. Portál silničářů jen upozorňuje na silný vítr v horských oblastech komunikací, včetně dálnice D8.



Vítr může podle meteorologů dosahovat v Ústeckém kraji zpočátku ještě rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách 110 až 130 kilometrů za hodinu.

Praha: zničené billboardy, polámané stromy

Silný nárazový vítr v noci a ráno v Praze lámal stromy a větvě, ničil billboardy, shazoval plechy ze střech. V souvislosti s počasím zaznamenali hasiči několik desítek případů, mimo jiné odstraňovali téměř 20 stromů popadaných na komunikace. V Nuslích musela být dočasně uzavřena Hvězdova ulice kvůli utrženému semaforu.

„V Kunraticích například spadl strom na dvě zaparkovaná osobní auta, v Petrovicích padlý strom přes křižovatku poškodil zídku rodinného domu,“ sdělila mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová. V Letňanech a na Žižkově se uvolnily plechy ze střech.

Plzeňsko: uvězněný autobus

Silný vítr láme v Plzeňském kraji stromy a větve. Hasiči měli od čtvrtečního odpoledne do rána na 110 výjezdů souvisejících s počasím, řekla krajská mluvčí Pavla Jakoubková.



„Ve většině případů hasiči odklízeli ze silnic popadané stromy a větve nebo odstraňovali uvolněné konstrukce hrozící pádem,“ řekla mluvčí. U Babylonu na Domažlicku zasáhla koruna stromu projíždějící nákladní vlak. Na okrese Plzeň-sever mezi Nekmířem a Lhotkou zůstal mezi spadanými stromy uvězněn autobus. K žádnému zranění nedošlo. Nejvíce potíží působil silný vítr na Tachovsku, kde měli hasiči až třetinu ze všech zásahů souvisejících s větrem.

Liberecko: nejede lanovka na Ještěd

Vítr zastavil ráno provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru tam v nárazech přesahovala 100 kilometrů v hodině, přípustných je jen 58 kilometrů, potom už je provoz nebezpečný. Jezdit se zřejmě nebude až do večera, podle předpovědi má vítr ustávat až v sobotu, řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Trutnovsko: stojí i lanovka na Sněžku

Silný vítr zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek lanovky, řekla pracovnice lanovky. Horská služba v Krkonoších turistům v lokalitě Rokytnice nad Jizerou nedoporučuje hřebenové túry. Pro celé Krkonoše horská služba vydala upozornění na zledovatělý terén.

Vsetínsko: stovky lidí bez proudu

Silný vítr od pátečního rána ve Zlínském kraji láme stromy. Několik jich popadalo na silnice, větší problémy však působí energetikům. Bez proudu jsou momentálně stovky lidí, řekl ČTK mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Podle něj padající stromy a větve na řadě míst narušily elektrické vedení. „Všichni naši lidi jsou v terénu, povolány byly i dodavatelské firmy. Postupně odběratele připojujeme zpět. Na Moravě ale stále poruch kvůli počasí přibývá,“ uvedl Sobol. Dodal, že na Vsetínsku jsou nejvíce postiženy horské oblasti.