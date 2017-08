Teror v Barceloně: 13 mrtvých, přes 100 zraněných. Dodávka najela do lidí

Výběr smrtelných útoků provedených automobilem v Evropě 30. dubna 2009 ( Nizozemsko ) - Útočník se pokusil spáchat atentát na královnu Beatrix a její rodinu ve městě Apeldoorn tak, že chtěl svým autem zasáhnout autokar s panovnicí. Muž svůj cíl minul, vjel do davu a zabil čtyři lidi. Dalších 13 osob bylo zraněno, tři z nich zemřely v nemocnici. Zraněním podlehl i útočník.



22. května 2013 ( Británie ) - Dva Britové nigerijského původu ve věku 22 a 28 let za bílého dne na ulici v jihovýchodním Londýně srazili pětadvacetiletého vojáka Lee Rigbyho autem a poté ho ubodali nožem a dobili mačetou. Útočníky, vyznavače radikálního islámu, poslal soud v únoru 2014 na dlouhá léta do vězení, jeden dostal doživotí, druhý si odpyká nejméně 45 let.



22. prosince 2014 ( Francie ) - Řidič najel nákladním autem do davu lidí na vánočním trhu v Nantes na západě Francie. Zranil deset osob, dva ze zraněných později zemřeli. Po činu se probodl nožem a utrpěl rovněž vážná zranění. Prokuratura poté uvedla, že se jedná o "izolovaný čin" a není možné mluvit o terorismu.



- Ve stejný den muž v Dijonu najížděl na chodce, vykřikoval Alláhu akbar (Bůh je veliký) a 13 osob zranil. Podle policie nešlo o teroristický čin, ale o krok duševně vyšinutého jedince.



20. června 2015 ( Rakousko ) - Řidič terénního vozu v centru Štýrského Hradce ve vysoké rychlosti úmyslně najížděl do chodců: tři lidi zabil a dalších 34 zranil. Podle policie nešlo o terorismus. Muž, který byl krátce po činu zatčen, trpí psychickými problémy.



14. července 2016 ( Francie ) - Při večerním útoku ve francouzském městě Nice, kde do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto, zahynulo 86 lidí. Útočníkem byl 31letý Francouz tuniského původu Mohamed Lahouaiej Bouhlel, policie jej zastřelila.



19. prosince 2016 ( Německo ) - Tunisan Anis Amri najel s ukradeným kamionem do davu lidí na vánočním trhu na náměstí Breitscheidplatz v centru Berlína. Útok si vyžádal celkem 12 obětí, automobil zabil 11 lidí, včetně jedné Češky, další obětí byl polský řidič kamionu, kterého Amri pobodal a zastřelil. Asi 50 lidí bylo zraněno. Atentátníka později zastřelili policisté v Itálii.



25. února 2017 ( Německo ) - Řidič osobního auta v německém Heidelbergu najel do skupiny lidí na chodníku a tři osoby zranil. Třiasedmdesátiletý Němec později svým těžkým zraněním v nemocnici podlehl. Mluvčí heidelbergské policie večer vyloučil, že by šlo o teroristický čin. "Motiv spočívá v psychice útočníka," řekl.



22. března 2017 ( Británie ) - Pět obětí a desítky zraněných si vyžádaly dva násilné incidenty u budovy britského parlamentu v Londýně. Dvaapadesátiletý atentátník Khalid Masood nejprve najel do lidí na chodníku na Westminsterském mostě, následně z auta vystoupil a nožem způsobil smrtelná zranění policistovi. Kromě pěti obětí zemřel po útoku i sám útočník, kterého zabila policie. Policie se domnívá, že jednal sám a motivován byl islámským extremismem.



7. dubna 2017 ( Švédsko ) - Pět mrtvých, z nichž jedna žena zemřela později v nemocnici, a 15 zraněných si vyžádal incident, při němž v centru švédské metropole Stockholmu najel nákladní automobil do lidí. Útok spáchal Uzbek Rakhmat Akilov, sympatizující s džihádisty. Akilov byl následující den zadržen a k činu se přiznal.



3. června 2017 ( Británie ) - Teroristický útok v centru Londýna si vyžádal osm obětí a desítky zraněných. Na mostě London Bridge nejdřív vjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam teroristé vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. Všechny tři útočníky z automobilu policie zastřelila.



19. června 2017 (Británie) - Při najetí dodávky do skupiny muslimů u mešity v městské části Finsbury Park na severu Londýna zahynul jeden člověk a dalších deset lidí utrpělo zranění. Útočníkem byl sedmačtyřicetiletý Darren Osborne z Cardiffu.