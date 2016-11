Kožešinová farma | foto: Printscreen z videa na YouTube/ Obraz

PRAHA V Česku možná bude platit zákaz kožešinových farem. Farmy by podle poslanecké předlohy, kterou podpořila ve středu v úvodním kole Sněmovna, měly skončit do roku 2019. Provozovatelé by mohli žádat kompenzace od státu, nebyly by ale nárokové.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání přečkala hlasování o návrhu na zamítnutí už v prvním čtení a nyní zamíří k posouzení do zemědělského výboru a do výboru pro životní prostředí. Budou na to mít tři měsíce místo obvyklých dvou.

Zemědělský výbor, který plénum určilo jako hlavní, se už loni na podzim shodl na tom, že podmínky pro chovy kožešinových zvířat by se měnit neměly. Poslanec KSČM Jiří Dolejš neuspěl s návrhem, aby Sněmovna garanční výbor změnila na výbor pro životní prostředí. Zrušte kožešinové farmy, prosí poslance přední biologové. Ročně zde zemřou tisíce norků a lišek Debatu o předloze poslanci absolvovali v úvodním kole už v úterý, dnes se hlasovalo. Předloha by zakázala „chov a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin“. Netýkala by se tedy například chovu králíků nebo nutrií. Novelu podepsalo pět desítek poslanců, tedy čtvrtina členů dolní komory. Argumentují tím, že podmínky na farmách, byť splňují standardy, neodpovídají potřebám divokých zvířat, i etickými důvody. Předloha má ale taky mnoho oponentů. Obávají se mimo jiné toho, že by zákaz vedl ke vzniku nelegálních chovů mimo kontrolu Státní veterinární správy. V Česku je aktivních podle informací ze Sněmovny devět farem. Nejčastěji se na kožešiny chovají norci a lišky. Ročně jich je zpracováno přibližně 20.000. Počet farem se dlouhodobě snižuje.