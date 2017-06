Útoky na dvou místech v Teheránu. Střílí se v parlamentu i Chomejního mauzoleu

„Do íránského parlamentu vstoupila dnes osoba a začala střílet na členy ochranky. Střelec zasáhl jednoho z členů ochranky do nohy a utekl,“ oznámily íránské tiskové agentury.

Podle právníka Eliase Hazratiho byli útočníci tři. „Jeden měl pistoli, další dva použili k útoku pušku AK-47,“ uvedl pro státní televizi Hazrati. Na jednom z prvních videí od budovy parlamentu je vidět, jak lidé utíkají směrem pryč od místa útoku.

First video of shooting at #Iran's parliament showing people running away outside the building.