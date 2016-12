V Liberci hrozí rozpad koalice. Kvůli odvolání náměstkyně pro územní plánování

Pro odvolání Hrbkové bylo v tajné volbě 22 zastupitelů, potřeba bylo 20 hlasů. Koalice má v 39členném zastupitelstvu většinu 21 mandátů.

Primátor návrh na odvolání Hrbkové zdůvodnil jako manažerské rozhodnutí, koalici podle svých slov chce zachovat. Hrbkovou kritizoval za přípravu územního plánu. „Nikam se neposouvá,“ uvedl. Územní plán si vzal primátor do své gesce.

Lídr Změny a ekonomický náměstek primátora Jan Korytář si nedokáže další fungování koalice za současného stavu představit. Ve funkci ale zatím zůstává. „Pokud nebudeme odvoláni i my ostatní, budeme chvíli pracovat, dlouhodobě je to ale neudržitelné,“ řekl Korytář. Podle něj se bude muset vyjednat složení jiné koalice.

Hrbková uvedla, že při jednání se zástupci ANO nikdy nepadl návrh na jejím výměnu ani nebyly výtky k její práci. Důvody považuje za zástupné. „Mohu se ale jen domnívat. Vnímám nedůvěru mezi koaličními partnery. Problémy jsou řešené prostřednictvím tiskových zpráv a sociálních sítí,“ řekla Hrbková.

Korytář navrhl, aby Hrbková náměstkyní zůstala a bylo jí odejmuto jen územní plánování. Pokud by takový návrh prošel, znamenalo by to podle něj, že důvody nejsou politické. Primátor tento návrh odmítl. „Tato gesce není nijak rozsáhlá, aby vyžadovala jednoho extra náměstka. Má pod sebou sedm lidí,“ řekl.

Podle původního harmonogramu měl být územní plán schválený už loni. Současná koalice se ale rozhodla předchozí návrh přepracovat s cílem schválit ho nejpozději do konce června 2017. To se ale nepovede, jako nový termín Hrbková uváděla září 2017. Už dnes ale podle primátora neplatí harmonogram, který zastupitelům Hrbková předložila před měsícem. „Opět se dostáváme do časového skluzu. A já považuji neustálé změny za závažné, i veřejnost už na územní plán čeká,“ uvedl.