V New Yorku omezují pouliční kiosky s internetem. Bezdomovci sledovali porno a kurzy vaření

Byli to právě lidé bez domova, jejichž pozornost zhruba čtyři stovky nově opravených budek lákaly nejvíce. Podle informací britského The Independent u nich byli schopní trávit hodiny času vsedě na plážových stoličkách či kartonových krabicích. ̈

Dle vlastních slov v prohlížeči hledali různé věci od pořadů o vaření přes již zmíněné pornografické materiály až po aktuální politické debaty.

Tento trend si vedení města ovšem nejdříve chválilo, neboť podle nich kiosky mají sloužit především lidem, kteří si nemohou užívat přístupu k internetu doma.

„Když jsme zabudovali internet do telefonních budek, aniž by je museli platit daňoví poplatníci, chtěli jsme, aby si přístup k němu užívali všichni Newyorčané, i ta pětina, která nevlastní žádné připojení,“ uvedla mluvčí newyorského starosty Natalie Grybauskasová.

Na spokojenosti obyvatel a především kolemjdoucích to však nepřidalo. Podle amerického The New York Post se před několika dny objevil případ muže, který byl zatčen za masturbaci u jednoho z kiosků na Times Square při sledování pornografického videa.

„Někteří uživatelé si zařízení přivlastňují a užívají je nesprávným způsobem. Brání tak ostatním obyvatelům New Yorku v přístupu k informacím,“ uvedla v prohlášení společnost LinkNYC, která má projekt na starosti z technického hlediska.

Firma nemá v plánu kiosky rovnou zrušit, rozhodla se pouze omezit webový prohlížeč v zabudovaném tabletu. Lidé budou moci nadále využívat wi-fi připojení zdarma, nabíjet si telefony a tablety. Samo omezení prohlížeče by mělo být taky dočasné do té doby, než LinkNYC vymyslí, jakým způsobem odradit lidi od zneužívání služby. „Jedním z potenciálních řešení je přeprogramování zařízení tak, že použití prohlížeče bude časově limitováno,“ uvedli představitelé LinkNYC.