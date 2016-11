Hudební legenda Elton John po třech letech opět v Česku. V sobotu vystoupí v O2 areně

Britský zpěvák, skladatel a klavírista přijíždí do Prahy po třech letech od své poslední návštěvy, tehdy vystoupil také v O2 areně. Počátkem letošního roku vydal své třiatřicáté studiové album s názvem Wonderful Crazy Night, které v Praze představí v rámci velkého světového turné. To by mělo být jedno z nejrozsáhlejších, které ve své kariéře podnikl. Série koncertů má skončit v červenci příštího roku.



Elton John za svou více než čtyřicetiletou kariéru prodal více než 200 milionů desek. K jeho nejznámějším hitům patří písničky Daniel, Candle In Wind, I’m Still Standing nebo Can You Feel The Love Tonight, která byla oceněna Oscarem a zazněla ve známém animovaném filmu Lví král. Na kontě má dlouhou řadu cen, kromě zméněného Oscara také Zlatý glóbus, pět ocenění Grammy, pět Brit Awards, a je také držitelem Řádu britského impéria. Od roku 1967 spolupracuje s textařem Berniem Taupinem, který napsal texty k většině jeho hitů. V roce 2013 byly společně uvedeni do Songwriters Hall of Fame. Elton John má také hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy a jeho vosková figurína je součástí londýnské sbírky Madame Tussaud.

Devětašedesátiletý umělec se proslavil i svými osobními aktivitami, mimo jiné podporou charitativních projektů, založením nadace na pomoc nemocným AIDS i bojem za legalizaci sňatků mezi osobami stejného pohlaví.

Letos v lednu například oznámil, že chce pořádat méně koncertů, aby se mohl věnovat rodině, zejména péči o své dvě děti. Chlapečky, které porodila náhradní matka, vychovává se svým kanadským partnerem Davidem Furnishem.

Elton John byl také jednou z hlavních hvězd čtyřiadvacetihodinového koncertu, který se odehrál loni v předvečer jednání pařížské konference o klimatických změnách.

Před tuzemskými fanoušky vystoupil úplně poprvé ještě v bývalém Československu v roce 1984.