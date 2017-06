V Praze vrcholí souboj o kandidátku ČSSD. Dorazily ‚notičky‘

Ve zprávě svým kolegům doporučil, aby kroužkovali náměstka primátorky a škrtli Ludvíka. „Do zbytku kandidátky, poprosím, nezasahujte ani kroužky, ani křížky. Poprosím, předejte tento postup dalším členům,“ rozeslal Petříček v SMS. Na dotazy listu nereagoval.

Ministra tento postup naštval. „Na tuhle úroveň klesnout nehodlám,“ napsal LN Ludvík. Uvnitř strany tak nadále pokračují „licitace“ o podobu kandidátních listin. Předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka přitom už delší dobu volá po uklidnění situace. „Je třeba, abychom se už teď oprostili od procesu skládání kandidátních listin, aby naši kandidáti začali komunikovat s voliči, pro tu komunikaci jim chceme dát hlavní nástroj, kterým je volební program,“ pronesl ministerský předseda ve čtvrtek.

Předvolební průzkumy srážejí preference hlavní vládní strany až k 10 procentům, čímž uvnitř strany roste tlak a obava, že do sněmovny proklouzne v každém kraji jen několik málo jedinců – největší šanci na úspěch mají logicky ti, kteří figurují na předních místech kandidátních listin.

Ludvíkovy patálie s kolegy

V aktuálním příběhu kolem Miroslava Ludvíka je paradoxní, že šéf ministerstva zdravotnictví působí i ve funkci předsedy pražské ČSSD. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že z pozice šéfa stranické organizace a veřejně známého člena vlády by neměl mít problém do čela kandidátky se prosadit. Stranický život je ale komplikovanější a pro veřejnost leckdy ne zrovna srozumitelný. ̈



Sms, kterou straníkům ve čtvrtek rozeslal sociální demokrat a Dolínkův spojenec Tomáš Petříček.

Bývalý dlouholetý ředitel největší české nemocnice Motol donedávna uměl najít společné slovo s kapitány ČSSD v Praze – Miroslavem Pochem, Karlem Březinou a Petrem Hulinským. Jenže na konci loňského roku se stal Ludvík ministrem zdravotnictví a mocensky se emancipoval. Tím utrpěl jeho vztah s europoslancem Pochem a jeho pražskými spojenci, kteří v současnosti drží prst na tepu pražské organizace jejich strany. Z toho důvodu se den před vnitrostranickým hlasováním o kandidátní listině šířila mezi pražskými straníky zpráva s doporučením Ludvíka zaříznout.



Jeho situace se zkomplikovala už na březnovém sjezdu ČSSD. Ludvíkovým kritikům se nelíbilo, že ministrova náměstkyně a stranická spojenkyně Lenka Teska Arnoštová chce obhajovat funkci místopředsedkyně strany. Pražané si totiž vybrali nového „koně“ – náměstka Dolínka. Ludvík, Arnoštová a vedení pražské ČSSD se tedy domluvili, že Arnoštová na sjezdu stáhne kandidaturu na místopředsedkyni strany. Výměnou za to měl být Ludvík jedničkou kandidátky a Arnoštová její dvojkou. Domluva ale netrvala dlouho. Straníci po sjezdu nechali Arnoštovou propadnout na 5. místo. V reakci na to Ludvík oznámil, že na takové kandidátce raději vůbec nebude figurovat.

Situace v Praze se pak na chvíli uklidnila. Arnoštová se posunula na 3. místo a pozici lídra má rozhodnout vnitrostranické referendum. Příkopy mezi jednotlivými partami však nejsou nijak mělké. Lze očekávat, že nejmocnější kliku ČSSD čeká do voleb napjatá atmosféra.