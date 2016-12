GLOSA: Zas jsou tu Vánoce, už zase znějí Hovada boží

Stačí si skočit pro pár rohlíků do supermarketu, sváteční běsnění má – kromě ostrých loktů nakupujících, prodavačů ještě otrávenějších než obvykle, nevkusné santaklausovské výzdoby a vlezlé reklamy na zlevněné všechno, co za celý rok zapadalo prachem ve skladech – také svůj rozměr zvukového smogu vesměs příšerných ucinkaných popěvků anebo pokleslých verzí jinak hezkých písniček.

Ale když už chceme mít k Vánocům nějaký soundtrack, nemusíme se trpně spokojit s provařenými nahrávkami „televizních“ zpěvaček, které jim produkční týmy z obchodní povinnosti uchystaly na veřejnou objednávku. Je mnoho hezkých vánočních elpíček nebo cédéček, která mají skutečně tu moc navodit příjemnou atmosféru.

Nejlepší jsou, co si budeme nalhávat, vánoční koledy nebo zimní lidové písně vůbec. Hned několik takových titulů má třeba Musica Bohemica – už desítky let se osobně neobejdu bez Českých zpěvů vánočních z roku 1984. Podobně citlivě materiál uchopuje Hradišťan, ať už na nahrávce Moravské koledy s Bambini di Praga z roku 1998, nebo na části skvostného dětského alba Hrajeme si u maminky z roku 2005 (vánoční novinku chystá Hradišťan na příští rok). Ve světovém měřítku v tomto ranku alespoň pro mě kraluje od roku 2009 Sting s nádherným albem If on a Winter’s Night...

A písně takříkajíc umělé? Zůstanu doma. Kam oko dohlédne, jsou pro mě (při vší úctě ke Gottovým Vánocům ve zlaté Praze, které nejsou zdaleka tak špatné, jak by o tom možná svědčil kredit nejprodávanějšího českého alba všech dob) nejlepší vánoční deskou Hovada boží, kterou za přispění řady hostů vydala před dvanácti lety kapela Jablkoň. Přináší správný mix skepticismu, nadhledu i vánoční melancholie, včetně mimořádně výstižných coververzí vánočních písní Skoumalových a Ebenových.

Pěkné hudební Vánoce.