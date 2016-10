Pětaosmdesátiletého kněze Hamela zavraždili dva teroristé, kteří vtrhli 26. července do kostela v Saint-Étienne-de-Rouvray u Rouenu. K činu se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která krátce po činu zveřejnila video, na němž oba útočníci přísahají věrnost šéfovi IS abú Bakrovi Bagdádímu. Oba 19leté atentátníky policie zastřelila.



Kostel v neděli slavnostně otevřel rouenský arcibiskup Dominique Lebrun, který před tím prošel na čele procesí městem. Zavražděného kněze přišly uctít stovky věřících. Bohoslužba k uctění jeho památky se přenášela na velkoplošné obrazovky před kostelem.



Podle agentury AFP, která citovala zdroj z Vatikánu, hodlá papež František udělit výjimku a dovolí zahájit řízení o blahořečení Jacquese Hamela dříve než po předepsaných pěti let od jeho úmrtí. Podobné výjimky v minulosti dostali například Matka Tereza či papež Jan Pavel II.

Blahořečení je v římskokatolické církvi jedním z prvních stupňů v procesu vedoucímu ke svatořečení. Pro blahořečení je obvykle nutné prokázat zázrak, tato podmínka ale nemusí být splněna, pokud kandidát zemřel jako mučedník.