Vedle politiky kniha o Zemanovi? Pro bývalého nejlepšího novináře výzva, říká Komárek

Martin Komárek patřil před posledními sněmovními volbami k hlavním „tahákům“ hnutí ANO. Dlouholetý politický komentátor MF Dnes, známý z televizních obrazovek, se dokonce objevoval na billboardech s předsedou Andrejem Babišem. Někdejší populární tvář ovšem nyní zažívá politický pád, a dost možná i konec.

Komárek už dříve uvedl, že se bude ucházet o místo na kandidátce v rodné Praze, neboť jeho pozici jedničky v Libereckém kraji obsadil místní podnikatel Jiří Bláha, o jehož nominaci stál sám Babiš. Ani na pražské kandidátce schválené krajským sněmem ovšem zatím nefiguruje. „Nicméně to není finální schválení, které by mělo být do 30. června,“ řekl serveru Lidovky.cz krajský manažer ANO Martin Haushalter.



Strana Komárka údajně „odsunula“ kvůli tomu, že není dostatečně pracovitý a jeho vystupování v médiích je velmi nešťastné, jak řekl počátkem roku serveru Neovlivni.cz důvěryhodný zdroj blízkým vedení ANO. I kdyby se nakonec Komárek na kandidátní listině objevil, na předních příčkách to téměř jistě nebude. Z nich půjdou do voleb ministr obrany Martin Stropnický, ministr spravedlnosti Robert Pelikán či přednostka IKEM Věra Adámková.

Martin Komárek (vlevo) na snímku s předsedou ANO Andrejem Babišem.

Sám poslanec situaci nechce blíže komentovat. „V politice jsem toho zažil už tolik, definitivní není nikdy nic,“ řekl Komárek serveru Lidovky.cz. Jako příklad zmínil kolegu Ivana Pilného, který v jednu chvíli na kandidátce ANO vůbec nefiguroval, aby následně o pár dní později byl stranou navržen na nového ministra financí. Pilný bude lídrem hnutí ANO na Vysočině.

Kniha „nejlepšího novináře o nejlepším politikovi“

V současné době se syn Valtra Komárka, aktivního účastníka sametové revoluce, postupně vrací ke svému původnímu, novinářskému řemeslu. Do říjnových voleb by totiž rád dokončil knihu o prezidentu Miloši Zemanovi a jeho politickém životě, o jejíž sepsání jej požádal nakladatel Svatopluk Štefl. „Chvíli jsem to zvažoval. Pak mi přišlo, že je to veliká výzva, aby bývalý nejlepší novinář napsal o současném nejlepším politikovi,“ okomentoval Komárek s nadsázkou.

„Miloš Zeman symbolizuje všechno, co jsme prožili od roku 1989. Popsat těch 28 let je nádherná, ale těžká práce.“ Ačkoliv bude kniha psána komentativním stylem s prvky ironie, Komárek chce vycházet z faktů, aby byla maximálně objektivní.

„Vždy bude kontroverzní, jde o Zemana. Nechci ji ale psát z hlediska Zeman je lump, natož pak Zeman - miláček národ,“ přiblížil životopis s plánovaným rozsahem 200 až 300 stránek. „Měl by to být Zeman – velká osobnost naší politiky, která měla velké vítězství a prohry.“ Na podzim by mělo vyjít i jeho další dílo s názvem Nebezpečné stádo, satira vypovídající o životě poslanců.

Vedle toho někdejší politický komentátor připravuje spuštění vlastních internetových Komárkových novin. Na spíše publicisticky zaměřeném serveru by se denně mělo objevit několik textů nejen s politickou tematikou. Svou rubriku by na něm měl mít i Komárkův pejsek Oskar.

„V tiráži je napsáno: vydavatel Martin Komárek, šéfredaktor Martin Komárek, hlavní editor Martin Komárek, redaktor Martin Komárek, redakční poslíček Martin Komárek,“ vysvětlil poslanec s tím, že všechny články chce psát pouze sám. Návrat z politiky do mediálního světa nevyloučil. Uvědomuje si však, že by pro mnohé mohl působit nedůvěryhodně.