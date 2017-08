Vedra postupně odezní a přijde déšť. Teplo ještě vydrží na jihu a východě

Současná vedra v Česku by měla postupně odeznít a v neděli by mohly přijít i výraznější srážky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). S teplotami nad 30 stupňů Celsia by podle něj měli ale ještě ve čtvrtek počítat lidé v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě.

Na většině míst Moravy zůstanou vysoké teploty i v pátek a na jihovýchodě Moravy i v sobotu. Na jihovýchodě země tak kvůli suchu nadále hrozí nebezpečí požárů. V části Čech se dnes odpoledne místy vyskytnou bouřky, které přijdou od západu a ojediněle mohou být i silné s kroupami a nárazy větru.



„Před zvlněným frontálním rozhraním k nám vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu,“ uvedli meteorologové. V souvislosti s tím budou dnešní maximální teploty v nižších polohách v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku překračovat 31 stupňů Celsia a na jižní a jihovýchodní Moravě budou šplhat k 34 stupňům. V pátek teploty nad 31 stupňů očekávají meteorologové na většině míst Moravy a Slezska a na jihovýchodě Moravy i v sobotu.

Od západu dnes do Česka současně přijdou také bouřky. Podle meteorologů by se měly místy objevit v Praze a ve Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.

„Na jihovýchodě našeho území zůstává vzhledem k déletrvajícímu suchu zvýšené riziko nebezpečí požárů. Výraznější srážky zde očekáváme až v neděli,“ doplnili meteorologové.