Horko vystřídá ještě větší vedro s bouřkami a měl Salvador Dalí utajenou dceru?

PRAHA Meteorologové varují před horkem a silnými bouřkami. Ve čtvrtek na většině republiky vystoupají teploty přes 31 stupňů, v Jihomoravském kraji i nad 33 stupňů. Tropické počasí postupně vystřídají bouřky, někdy i intenzivní, které mohou doprovodit přívalové srážky, méně často kroupy či nárazový vítr.

Dnes očekávají meteorologové nejvyšší teploty na většině území nad 31 stupňů, v Jihomoravském kraji většinou nad 33 stupňů, zatímco v západních Čechách budou maxima jen kolem 27 stupňů. „Ve čtvrtek během dne předpokládáme postupně od západu místy výskyt bouřek, které mohou být i silné, zejména s přívalovými srážkami, v menší míře s kroupami a silnými nárazy větru. Ve východní polovině území se očekává lokální výskyt silných bouřek až později odpoledne nebo k večeru,“ uvádí výstraha ČHMÚ.

Lidé by ve vedrech měli omezit tělesnou zátěž a vyhýbat se pobytu na přímém slunci hlavně v poledních a odpoledních hodinách, zvláště opatrné by měly být děti, starší a nemocní lidé. Děti ani zvířata by neměly zůstávat ve stojících automobilech. Doporučuje se také pít víc neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu a při pobytu na přímém slunci se chránit opalovacími krémy, slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy.

Trafiky pro poslance? Obvodní soud pro Prahu 1 pokračuje v projednávání kauzy tzv. trafik pro poslance. Obžalobě čelí expremiér Petr Nečas, jeho manželka Jana Nečasová (dříve Nagyová) a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček.



Vydají se čeští vojáci do Pobaltí? Pokračuje osmá schůze Senátu. Senátoři by se měli zabývat mj. změnami v kontrole zpravodajských služeb, vyšší nemocenskou při dlouhodobé nemoci, novelou o vojácích z povolání, návrhem mise české armády v Pobaltí a smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskem o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru.

Dalího hrob se otevře. Dnes se bude konat exhumace těla malíře Salvadora Dalího kvůli provedení testu DNA. O test požádala Španělka Pilar Abelová, která tvrdí, že slavný surrealista je její otec. Řekla, že Dalí měl v roce 1955 poměr s její matkou, která pracovala jako pomocnice v domácnosti u Dalího přátel v Port Lligatu.

Tvrdí, že se její matka provdala už jako těhotná za jiného muže a porodila pak Pilar. O tom, kdo je její pravý otec, jí poprvé prý řekla babička a matka to později potvrdila.

Dalí si vzal za ženu bývalou manželku francouzského básníka Paula Éluarda Galu, s níž neměl děti.

Boleslav chce do Evropy. Fotbalisté Mladé Boleslavi mají blízko k postupu do 3. předkola Evropské ligy. K tomu však musejí ve čtvrteční domácí odvetě se Shamrockem Rovers využít náskoku 3:2 z úvodního duelu. Mohou si tak dovolit s irským celkem i prohrát 0:1 či 1:2, dál je posune i jakákoli remíza či výhra.