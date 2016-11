Jak by takové angažmá mohlo vypadat? „Škála možností je značná. Od možnosti, že stranu podpořím ve volbách hlasem, až po přímé angažmá. Jsem ke všemu připraven. Musí to být oboustranně přijatelné. V současné době mám osobní život, dělám věci, které mě zajímají. Nepotřebuji být za každou cenu v politice. V danou chvíli je ale strana na sestupné trajektorii. Pokud bude takto pokračovat, ve volbách za 11 měsíců se dostane na deset až dvanáct procent. To bych nechtěl,“ popsal expremiér Paroubek.

Podle říjnového měření agentury TNS Aisa se ČSSD v preferencích propadla koncem měsíce až k hladině 13 procent. Nejnovější průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) přiřkl ČSSD 22,5 procenta.

Podle bývalého předsedy ČSSD není nutnou podmínkou přímo vstup do strany. Mohl by za ni například kandidovat i jako nestraník. Paroubek připouští, že ze strany se ozývají hlasy po jeho návratu. „Některé organizace se na mě obracejí, abych do strany vstoupil. K tomuto jsem trošku zdrženlivý,“ dodává Paroubek, který ve funkci předsedy vlády skončil v září 2006.

Paroubek z čela strany odstoupil po volbách v roce 2010. ČSSD zvítězila, neměla však sílu vytvořit vládu. V říjnu 2011 Paroubek stranu opustil a založil novou stranu LEV 21. S ní ale žádného úspěchu nedosáhl. V současnosti působí v soukromé sféře a momentálně se zajímá o česko-čínskou spolupráci.