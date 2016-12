Konec frašky. Veřejnoprávní média nesmí být rukojmími, žádají umělci po vládě

Návrh novel zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, který počítá s novým způsobem volby členů rad obou veřejnoprávních médií, dorazil minulý týden do Poslanecké sněmovny. Stávající volba je dlouhodobě kritizována z důvodu, že radní, v jejichž zájmu by mělo být zastupování veřejnosti, mohou být vystavováni politickým tlakům.

O členech, které nejprve navrhují zástupci různých společenských uskupení, totiž následně hlasuje Poslanecká sněmovna. Poslanecký návrh doporučuje zrušení konečného hlasování v dolní komoře Parlamentu.

„Čas dozrál“

„Stávající způsob volby do rad médií veřejné služby přece není nic jiného, než nebezpečné maskování snah lobbistů a některých politiků oslabit média a ovládat je,“ stojí v otevřeném dopise adresovaném členům vlády. Jednou z jeho hlavních iniciátorek je advokátka Hana Marvanová z platformy Svobodu médiím, usilující o nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků.

„Jsou-li si této nebezpečné situace vědomy vrcholné politické elity síly ve státě, pak je životně nutné, aby Rady těchto institucí, které jsou nástrojem kontroly občanů, nadále nebyly jmenovány na základě netransparentních zákulisních dohod a manipulací, mnohdy hraničících s fraškou,“ píšou autoři. Citují přitom slova premiéra Bohuslava Sobotky o tom, že v České republice „roste oligarchizace médií a veřejnoprávní média je třeba chránit před populismem.“

Dopis podepsal i spisovatel Milan Uhde.

Umělci jsou přesvědčeni, že „dozrál čas k přijetí dílčí novely zákona o České televizi a Českém rozhlase“. Ta by podle nich měla posílit nezávislost veřejnoprávních médií a umožní pluralitní zastoupení nejrůznějších společenských, sociálních, kulturních, odborných a politických názorových proudů. „Rady vybavuje pravomocemi, které jim umožní vykonávat kontrolu nad plněním poslání médií veřejné služby, aby byl omezen nepřípustný politický vliv a zajištěna autonomie na komerčním tlaku.“



Nepřijetí novely zákona se dle slov umělců může v budoucnu vymstít právě politickým stranám a může ohrozit i kvalitu parlamentní demokracie. „Proto je naléhavě třeba, aby Česká televize a Český rozhlas nebyly rukojmími jakékoliv státní moci. Po příštích volbách už může být pozdě!“ uzavírají.

Volba politiků i organizací

Řada profesních a občanských organizací se na vládu obrátili s plnou podporou novelizace zákona, kterou poslanci navrhují, již koncem listopadu.

Podle aktuálního návrhu by byli členové rad jmenováni přímo zákonem danými organizacemi, možnost dosadit na pozici radních své zástupce by měli ale i parlamentní politické strany. Návrh aktuálně počítá s 22 institucemi, mezi nimi například Akademie věd České republiky, Česká unie sportu, Syndikát novinářů České republiky či Asociace profesionálních divadel České republiky.

Možnost jmenovat své členy by tak dohromady mělo zhruba 30 subjektů. Počet radních by se tak zvýšil na uvedený počet. Rada České televize a Rada Českého Rozhlasu mají v současnosti patnáct, respektive devět členů. Více než třetinu členů by tak volily přímo politické strany. Jako předloha návrhu přitom posloužil model, jímž se volí rady v německých spolkových zemích.