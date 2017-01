Vesmírní kovbojové Jamiroquai míří do Ostravy. Doplní našlápnutý seznam hudebních jmen

Znovu obnovení Jamiroquai do Ostravy přivezou show plnou živelné energie a míchání hudebních žánrů. Na svém kontě mají nominace na Grammy (jednu dokonce získali) a Brit Awards, vítězství v MTV Video Music Awards a Mobo Awards. Drží zápis v Guinessově knize rekordů za nejprodávanější funkové album všech dob. Od vydání debutového alba Emergency on Planet Earth v roce 1993 dotáhli do dokonalosti to, jak chápat moderní pop, a svým pojetím ovlivnili řadu dnešních velkých jmen. Mezi jejich slavné fanoušky patří Chance the Rapper, Pharrell, Tyler the Creator, Jungle, Redman nebo The Internet, hráli se Stevie Wonderem nebo Dianou Ross. Kapela prodala desítky milionů alb a na šestnáctý ročník festivalu přijedou ukázat, čím ohromili světové publikum.

Festival Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července a kapelu Jamiroquai zde doplní takové Hvězdy jako Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.

Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 290 Kč platí na limitované množství 5 000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.