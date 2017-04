Většina Francouzů nejsou fašisté, říká pařížská politička z Macronova tábora

LN: Kdy a proč jste se přidala k hnutí En Marche! prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona?

Důležité pro mě bylo, že Emmanuel Macron nebyl členem žádné politické strany. I já jsem kandidovala jako nezávislá za centristy. Když pan Macron vyzval ženy k tomu, aby kandidovaly za jeho hnutí v parlamentních volbách, promluvila jsem si se svým týmem, co si o tom myslí. V té době jsme o tom začali uvažovat.

LN: Co říkáte prvnímu kolu voleb? Myslíte, že zklamaní voliči Françoise Fillona podpoří ve druhém kole Macrona?

Ne.

LN: Ani když je k tomu osobně vyzval?

Byla jsem na Twitteru a Facebooku napadána, protože jsem řekla, že podporuji Macrona. Lidé, kteří mi nadávali, většinou volili Fillona. Je to dost divné, člověk by řekl, že budou ve druhém kole volit někoho demokratičtějšího, ale ne. Chápu, že jsou zklamaní, že jejich kandidát nezvítězil, ale proti Národní frontě by měl bojovat každý. Nerozumím tomu.

Také mě velice zklamala reakce Jeana-Luka Mélenchona, který Macrona nepodpořil. Celou dobu tvrdil, že bojuje proti Marine Le Penové, a když nastal čas se rozhodnout a vyložit karty na stůl, neudělal nic.

LN: Emmanuel Macron se v Porte de Versailles prezentoval jako člověk, který je schopen sjednotit rozdělené Francouze...

Myslím, že to bude mít těžké. Musí každého občana přesvědčit, aby volil jeho program, a ujistit lidi, že právě on dá všechny dohromady a má dobrý plán. V následujících dvou týdnech bude mít co dělat a čeká ho ještě tvrdá práce.

LN: Mluvili jsme o obyčejných Francouzích. Myslíte ale, že je možné sjednotit i francouzskou politickou scénu a rozdíly mezi levicí a pravicí?

On už to udělal. Třeba Robert Hue je komunista, François Bayrou centrista, dokonce i stoupenec Sarkozyho Christian Estrosi – ti všichni se přidali k Macronovi. Myslím, že možné to je, protože liberální ekonomický program může vyhovovat Republikánům, ale zároveň má i sociální cítění, což ocení levice. Macron je skutečným centristou, může to dokázat. Navíc si myslím, že Francouzi nejsou jako Marine Le Penová, tady nejsme v Americe. Já našim lidem věřím a doufám, že se nespletu.

LN: Co považujete za rozhodující moment letošních voleb? Byla to aféra Françoise Fillona, takzvaná Penelopegate?

Lidé z jeho týmu říkají, že ho aféra zničila, já ale tvrdím, že jen ukázala jeho pravou tvář. Projevoval se jako nejčistší z čistých, říkal, že je jako generál de Gaulle, že je jiný než ostatní. Jiný než Alain Juppé nebo Nicolas Sarkozy, protože oba byli vyslýcháni a obžalováni. Potom ale zjistíte, že rozdíl v tom, jaký opravdu je, a jaký říká, že je, je obrovský. Aféra tak ukázala, kdo je, a ne ten, za koho se vydává. Třeba Donald Trump – kterého nesnáším –je tím, za koho se označuje. Nemate vás, není to tak, že byste ho volili a pak zjistili, že je někým jiným. Dnes se už proto Trumpových reakcí nebojíme. Lidé ho volili a věděli, kdo to je.

Část lidí, která ale věřila Fillonovi, nevěděla, kdo to je a teď jen objevili jeho skutečnou osobnost a také to, kdo stojí okolo něj. Ti lidé jsou velmi nebezpeční. Jsem šťastná, že si ve druhém kole nemusíme vybírat mezi Fillonem a Le Penovou.

LN: Kde nyní vidíte největší překážku pro budoucí vládnutí Emmanuela Macrona?

Macron bude muset vyhrát i parlamentní volby a získat silnou většinu v Národním shromáždění, jinak nemůže mít svoji vládu. To je příští velký úkol.

LN: Kdyby ale v následujících dvou týdnech došlo k velkému teroristickému útoku, mohl by podle vás ještě změnit smýšlení Francouzů?

Ne, už jsme si tím prošli a nebylo by to bohužel poprvé ani naposledy. Už jsme si na to museli zvyknout. Myslím, že by to mohlo nějaké hlasy navíc Marine Le Penové přinést, ne ale dost na to, aby byla zvolena. Většina Francouzů totiž nejsou fašisté. Mélenchon ale hraje velmi nebezpečnou hru, protože spousta jeho voličů bude nyní volit Le Penovou, tím jsem si jistá. To, že nezaujal žádný postoj, je zločin. Ten chlap je šílenec a má příliš velké ego. Je to o něm, ne o jeho zemi, což je strašné.

LN: Mluvila jste o parlamentních volbách. Jaký je nejpravděpodobnější scénář? Velká koalice En Marche! s Republikány? Socialisté jsou v krizi...

Velká část socialistů hlasovala pro Macrona, například lidé podporující Manuela Vallse. Myslím, že Republikáni a Unie demokratů a nezávislých (UDI) v jistou chvíli dospějí k tomu, že se připojí k En Marche! Pokud chtějí být zvoleni a přejí si, aby vláda vydržela pět let a nenastala bláznivá kohabitace (stav, kdy se prezident nemůže opřít o parlamentní většinu – pozn. red.), nebudou mít jinou možnost.

LN: Jedním z velkých témat voleb byla i apatie a znechucení francouzských voličů z výběru kandidátů. Jak si tento fenomén vysvětlujete?

Myslím, že úplně nejhloupější věcí jsou primárky, které ničí tuto zemi. Nevím, kdo rozhodl o tom, že jsme Amerika a měli bychom pořádat primárky. To je naprosto šílené, podívejte se na výsledky.

LN: Ano, Fillon měl Penelopegate, Le Penová je vyšetřována v Evropském parlamentu, Sarkozy rovněž, Juppé byl v minulosti odsouzen...

Potřebujeme nové tváře, a tou Emmanuel Macron je. Je mu 39 let, byl by historicky nejmladší hlavou státu. Když vidím jeho tým, je tam pár starších lidí, ale i mnoho nových tváří. Je to závan čerstvého vzduchu. Doufám, že bude schopen Francii dobře vládnout a zlomit stranický systém.

LN: Politické strany zjevně ráda nemáte...

Nikdy jsem do žádné nevstoupila, jen jsem se vždy dívala na to, co nabízejí. A byl to jen svět obrovských egoistů a machistů. Lidé víc mluví o tom, jak se oblékám a jakou mám barvu vlasů, než o tom, co říkám. Když jste žena, musíte vypadat jako muž, abyste měla co říct. Podívejte se na Angelu Merkelovou, Hillary Clintonovou, Theresu Mayovou, Condoleezu Riceovou... Opravdu musíte vypadat jako chlap, abyste mohla mluvit? Všechny dnešní ženy, které jsou u moci, vypadají jako chlapi. Vymazaly vše, co vypadá žensky, aby vypadaly více mužsky. Protože když vypadáte maskulinně, je v pořádku, že kandidujete a jste zvolena.

To byla první věc, kterou mi řekli všude, kam jsem přišla – s výjimkou En Marche! Máte moc zářivé vlasy nebo moc rudé nehty, říkali mi jinde. V En Marche! to je přesně opačně. Přijďte, jaký jste, přineste své myšlenky. Pokud postaví dopředu ženy, mohou vypadat, jak chtějí, a nikdo nežádá, aby se změnily. Poprvé tak můžeme být takové, jaké chceme.