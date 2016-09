Ifop došel k závěru, že z pohledu míry nábožnosti se muslimové ve Francii dělí na tři základní skupiny. Nejpočetnější (46 procent) tvoří ti, kteří se integrovali a v případě, že praktikují islám, neporušují vážně normy francouzské společnosti. Druhá skupiny představuje více pobožné muslimy, kteří ale odmítají polygamii a úplné zahalování žen. Je jich asi 26 procent.

V poslední skupině kolem 28 procent muslimů jsou věřící, kteří „přijali hodnotový systém, který jasně odporuje hodnotám republiky, a žijí úmyslně mimo společnost,“ uvedli autoři výzkumu, který si objednal analytický ústav liberálního zaměření Montaigne. Tito radikálové jsou především mezi mladými; u muslimů mladších 25 let jich je 50 procent.

Ve Francii, kde žije více než 60 milionů lidí, tvoří muslimové asi šest procent obyvatel. Jejich průměrný věk je 35 let, zatímco u praktikujících křesťanů je to 53 let a u lidí bez jakékoli náboženské víry 43 procent, dodal institut Ifop.

Průzkum přišel v době, kdy se Francie vzpamatovává ze série krvavých atentátů, při kterých islamisté povraždili stovky lidí. Úřady a obyvatelé se obávají dalších útoků. V zemi platí mimořádná bezpečnostní opatření a policie se snaží odhalovat zradikalizované a potencionálně nebezpečné muslimy. Již bylo uzavřeno několik mešit, v nichž muslimští duchovní podporovali islámskou svatou válku (džihád).