VIDEO: Erdoganova ochranka v USA zkopala demonstrující Kurdy. Úřady ji chtějí stíhat

Demonstrace byla podle amerických médií mírumilovná. U členů ochranky tureckého prezidenta však vyvolala násilnou reakci, když zjistili, že jde o protivládní a prokurdské protestující.

Videa ze situace vyvolala šok na sociálních sítích a přiměla k oficiální reakci i ministerstvo zahraničí. „Dáváme turecké vládě co nejsilněji najevo naše znepokojení,“ komentovala ve středu mluvčí diplomacie Heather Nauertová podle serveru International Business Times (IBT) .

Arrest Erdogans Bodyguards who left #Kurds bloody-faced for daring to protest their President Erdogan in Washington DC @AnonymousVideo pic.twitter.com/H4c69Cr02X