VIDEO: Půda, vyprané prádlo, kolíčky, a k tomu HLASkontraBAS

Videoklip režiséra a kameramana Aleše Výmoly vznikl na půdě barokního domu. „Na jeho střeše jsme odehráli dva koncerty pro lidi, kteří podpořili vydání alba,“ říká Ridina Ahmedová. „Vycházeli jsme z toho, co tam bylo – využili jsme prádlo, které tam měla pověšené sousedka Bára, kolíčky... krásné přirozené světlo... nebylo to nijak inscenované. Vzali jsme do hry kouzlo okamžiku,“ doplňuje Petr Tichý.

Zpěvačka Ridina Ahmedová a kontrabasista Petr Tichý na prvním společném albu HLASkontraBAS dokazují, že více pro vznik intenzivní, vzrušující, zajímavé a svobodné hudby není třeba. Pouze dva lidé a dva nástroje - ženský hlas a akustický kontrabas - a navíc jako třetí člen jejich formace loopstation, přístroj umožňující nahrávat ve více stopách přes sebe.

Album, které vyšlo na značce Polí5, obsahuje osm autorských skladeb - písní beze slov. Žánrově se pohybují na rozhraní jazzu, minimalismu, vážné hudby, soulu, alternativy, i když, jak oba hudebníci uvádí, „škatulky jsou pro nás asi dost krátké. Děláme hudbu, která nás těší, jde o průnik našich světů.“

Na albu se odráží sehranost obou zkušených osobností české scény, které dosáhli během mnoha let společného koncertování. Kromě nominace na Cenu Anděl se projekt HLASkontraBAS dostal například do výběru showcaseové konference Czech Music Crossroads v létě v Ostravě.