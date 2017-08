VIDEO: Přeskok Impossible. Tom Cruise se zranil při kaskadérském kousku

Při natáčení šestého pokračování série Mission Impossible se zranil Tom Cruise, představitel hlavního hrdiny Ethana Hunta. Herec kaskadérské kousky svých postav dělá sám a v tomto případě neodhadl vzdálenost, kterou musí přeskočit.

Tom Cruise je herec známý také díky tomu, že si sám dělá své kaskadérské kousky. Teď si to možná rozmyslí. Na videu je viděl Cruisův agent Hunt, který má přeskočit z jedné budovy na druhou. Špatně ale odhadne vzdálenost a když se vydrápe nahoru, je jasné, že něco není v pořádku - dokulhá ke štábu a padne na všechny čtyři.

David Ellison, výkonný ředitel společnosti Skydance Media, řekl v březnu magazínu Collider, že film bude jeden velký kaskadérský kousek v Cruisově podání. „Věřím, že to, co Tom ve filmu provádí, překoná všechno. Je to naprosto neuvěřitelné, také na to více než rok trénoval,“ vysvětloval Ellison.

Na internetu se spekuluje o tom, že je Tom Cruise na takovéhle kousky příliš starý. Herci bylo letos 3. července padesát pět let.