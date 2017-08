VIDEO: Triumfální návrat Johnsona z AC/DC. Zazpíval si s Muse

Začátkem roku 2016 oznámil Brian Johnson, zpěvák rockové legendy AC/DC, že musí kvůli zdraví skončit s hudební kariérou. Hrozilo mu trvalé ohluchnutí. O to větším překvapením bylo jeho hostování na nedělním koncertě kapely Muse ve městě Reading.

Brian Johnson se toho nebojí. V neděli 27. srpna oblíbená britská rocková skupina Muse oznámila početnému publiku ve městě Reading v jižní Anglii, že na pódiu přívítají speciálního hosta. Nebyl jim nikdo jiný, než zpěvák a skladatel Brian Johnson z australské kapely AC/DC. S Muse si před nadšeným publikem střihnul Back to Black, jednu z legendárních písní australských rockerů. Na videu je jasně vidět, že Johnson se toho nebojí a do písně se pořádně opřel.



V březnu 2016 přišel Johnson s oznámením, že je zdrcen, ale že musí definitivně skončit s hudební kariérou. Částečně ohluchl na levé ucho a podle lékařů mu hrozila trvalá hluchota na obě, pokud by s hudbou nepřestal. Johnson se stáhl do ústraní a odevzdal se péči lékařů. AC/DC zatím naverbovali Axla Rose z Guns N ́Roses, který se ukázal být překvapivě dobrou volbou. Podle fanoušků už to nebyli AC/DC, protože Johnsonův hlas je a byl poznávacím znamením australské skupiny, alespoň od začátku osmdesátých let, kdy nahradil tragicky zesnulého Bona Scotta. Johnsonovo vystoupení na koncertu Muse vrátilo fanouškům naději - znamená to tedy, že je vyléčen?



AC/DC je australská hard rocková skupina. Založili ji v roce 1973 bratři Angus a Malcolm Youngové. Skupina během své kariéry prodala neuvěřitelných 160 milionů alb (z toho 68 milionů jen ve Spojených státech). Na kontě mají přes dvacet studiových alb (některé vyšly jen v Austrálii). Na kontě mají bezpočet hudebních cen a z toho jednu Grammy za píseň War Machine (2010). V Praze naposledy kapela koncertovala 22. května 2016 s Axlem Rosem jako zpěvákem.