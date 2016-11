Začínající, samostatný, vynikající. Chystá se třístupňové odměňování učitelů

Poté budou postupně uplatňovány příplatky za specializaci například pro výchovné a kariérové poradce nebo metodiky prevence. O schválení novely informoval na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), nyní ji posoudí poslanci. Podle opoziční TOP 09 předpis plní úkol, ale neřeší problém.

Atestaci pro třetí stupeň bude podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) možné získat nejdříve od roku 2021. Kariérní řád by měl zvýšit motivaci učitelů k profesnímu rozvoji a ocenit kvalitní učitele „(Řád) finančně ocení profesní kvality pedagogů, ti nejlepší si polepší až o 3000 korun měsíčně,“ uvedl na twitteru Sobotka.

Vláda schválila zákon zavádějící kariérní řád pro učitele. Finančně ocení profesní kvality pedagogů,ti nejlepší si polepší až o 3tis.měsíčně — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 7. listopadu 2016

Valachová novinářům v pondělí po schválení řádu řekla, že by měl učitelům umožnit nastoupit různé profesní dráhy a specializace. „A aby je nezlákaly jiné konkurenční nabídky, aby ti nejlepší zůstávali ve školách a zase předávali začínajícím své zkušenosti,“ uvedla. Výsledek je podle ní kompromisem.

Kritika opozice

Místopředsedkyně školského výboru sněmovny Anna Putnová (TOP 09) uvedla, že řád plní úkol, ale neřeší problém. „Kariérní řád v podobě, jak ho ministryně Valachová předložila, je pouhý bianco šek. O požadavcích na učitele neříká vůbec nic než dobu praxe. Další kritéria a standardy ministryně nepředložila,“ uvedla Putnová.



O podobě řádu se dlouho diskutuje. Současné vedení ministerstva se neztotožnilo s variantou čtyřstupňového systému, která byla připravena pod ministrem Marcelem Chládkem (ČSSD). Třetí a čtvrtý stupeň byl totiž odtržen od přímé práce s žáky ve škole. Následoval návrh na dvoustupňový systém, který by pouze oddělil začínající a samostatné učitele. Nakonec byly do návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících zařazeny rovnou tři stupně. Kategorie „vynikajícího učitele“ na třetím stupni, která by měla být určena pro nejlepší didaktiky, se bude dopracovávat.



Podpora a atestace

Pokud návrh schválí i zákonodárci, nejdříve se objeví podpora nováčků. Dva roky jim bude pomáhat uvádějící učitel, který za to bude mít příplatek 3000 korun měsíčně. Po dvou letech bude muset učitel absolvovat atestaci před komisí ve škole, kde působí. Členy by měli být ředitel, zkušenější učitel téže školy a externí odborník například z pedagogické fakulty či školní inspekce. Učitelé, kteří budou mít před zářím 2017 dvouletou praxi, nebudou přezkušováni, upřesnila Valachová. „Automaticky k nim budeme přistupovat jako kdyby atestaci složili,“ uvedla.

Na atestace pro třetí stupeň, který by měl být pro učitele spojen s příplatkem až 5000 korun měsíčně, bude dohlížet Národní institut pro další vzdělávání. Jeho úkolem bude zajistit nezávislost a jednotnost posuzování kompetencí učitelů jednotné. O třetí stupeň by se mohli ucházet učitelé po sedmi letech praxe.



V roce 2030, tedy v desátém roce po předpokládaném spuštění této možnosti, by mohlo být ve třetím stupni až 30 procent ze zhruba 138 tisíc učitelů, uvedlo ministerstvo v podkladech pro vládu. Znamenalo by to náklady na příplatky zhruba tři miliardy korun. Náklady na podporu začínajícím učitelům ministerstvo odhaduje asi na 420 milionů korun ročně.