Opozice odvolání Mládka tleská. Podle Kalouska jde o součást vnitrostranického boje

„Ani na pondělním jednání vlády jsem nic takového nezaregistroval ani náznakem,“ řekl o Mládkově odvolání Jurečka v České televizi. Sobotkovo rozhodnutí nepovažuje za „úplně šťastné“, nový ministr se podle jeho zkušeností s resortem seznamuje minimálně půl roku, než je schopen ho naplno řídit. „Nový ministr nebo ministryně to budou mít velice těžké,“ řekl.



„Ministra Mládka měl premiér Sobotka odvolat dávno. Minimálně když pan Mládek prohrál v senátních volbách, nebo protože nebyl schopen řešit situaci v OKD a muselo se do toho vložit ministerstvo financí. Nevýhodné tarify pro lidi jsou jenom poslední kapkou,“ sdělil Babiš. Podle něj ale problematický postoj k mobilním tarifům měla celá ČSSD a Mládek se stal jen obětním beránkem.

„Nevěděli jsme o tom dopředu, konečně se to ale Sobotka rázně rozhodl řešit. Je to interní rozhodnutí ČSSD a my ho vítáme,“ řekl v České televizi šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

„Rozhodnutí odvolat ministra Mládka vítám, i když myslím, že je to už spíše předvolební tah. Ale i tak jsem rád, že se pan premiér pochlapil, přestože ještě před víkendem říkal, že Mládka neodvolá,“ uvedl na Facebooku předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík.

„Člověk, který označuje živnostníky za parazity, se ministrem vůbec stát neměl. Škoda, že si to B. Sobotka uvědomil až po tolika letech,“ uvedla ODS na twitteru. Strana připomněla Mládkův výrok z roku 2013, kdy jako stínový ministr financí řekl, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění, a parazitují tak na zaměstnancích.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura v České televizi řekl, že premiér s Mládkovým odvoláním dlouho otálel. Personální změnu spojil také s březnovým sjezdem sociální demokracie. „Podle mě to dostane někdo za odměnu a aby podpořil Sobotku na nadcházejícím sjezdu ČSSD,“ řekl.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vnímá odvolání Mládka spíš jako součást vnitrostranického boje uvnitř ČSSD před jejím březnovým sjezdem. „Současná politika vlády je do té míry protipodnikatelská a šikanující, že výměna ministra průmyslu a obchodu na tom nemůže vůbec nic změnit,“ uvedl v prohlášení.

Předseda KSČM Vojtěch Filip vnímá odvolání Mládka spíš negativně, premiér měl podle něj odvolat z kabinetu spíš ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) nebo kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). „Odvolává jen ministra za ČSSD a nemá sílu odvolat ty, kteří by měli být, protože neplní své úkoly. Mládek je jeden z lepších ministrů této vlády,“ řekl Filip.

Premiér v pondělí řekl, že odvolání Mládka navrhne ve čtvrtek prezidentu Miloši Zemanovi, kterému zároveň oznámí i jméno nového ministra. Mládek čelil v posledních dnech kritice kvůli vyjadřování resortu v debatě o cenách mobilních dat a části novely telekomunikačního zákona. Sobotka řekl, že nebyl spokojen s tím, jak Mládek problematiku řešil.