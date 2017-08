Vše je podle zákona a za svými lidmi stojím. Šéf pražské policie ke kauze Čapí hnízdo

Ředitel pražské policie Miloš Trojánek se ohradil proti tvrzením, že práce na kauze Čapího hnízda je politickou objednávkou. Ve stanovisku zveřejněném na policejním webu také odmítl spekulace, že žádost o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání byla načasována tak, aby ovlivnila podzimní volby do Sněmovny.

„Jsem nepříjemně překvapen snahou některých jednotlivců, kteří se snaží celé prověřování této kauzy zpochybnit a zpolitizovat. (...) Policisté krajského ředitelství, v jehož čele stojím, byli a jsou apolitičtí a řídí se výhradně zákony této země,“ napsal Trojánek.



Krajský policejní ředitel uvedl, že k vydání stanoviska ho přiměla „zejména snaha některých osob prostřednictvím médií zdiskreditovat a znevěrohodnit osobu vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo“. Za vyšetřovatele Pavla Nevtípila z odboru hospodářské kriminality, kterého ve vyjádření nejmenoval, se postavil. „Osobně si ho za jeho profesionalitu a vysoké pracovní nasazení nesmírně vážím a má mou plnou důvěru,“ zdůraznil.

Nevtípila kritizoval předseda hnutí ANO Babiš v oficiálním prohlášení k policejní žádosti o své vydání ke stíhání. „Dostal to na starost ten ‚správný‘ policajt, pan Nevtípil, který figuroval v kauze ukradené firmy Neograph kmotry podnikateli Sittovi,“ napsal s tím, že ho policejní vyšetřování nepřekvapilo a že ho považuje za politický boj. Faltýnek uvedl, že své trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo považuje za šikanu ze strany policie.

Trojánek připomněl, že kauzu dozoruje městské státní zastupitelství a že nedávno skončila dohledová prověrka, kterou provedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Dozorový státní zástupce byl srozuměn i s posunem v prověřování a informován o předání žádosti o udělení souhlasu s trestním stíháním poslanců Poslanecké sněmovně,“ podotkl.

Proti tvrzením, že detektivové neinformovali o zaslání žádosti Sněmovně státního zástupce, se pražská policie bránila už v pátek. Policejní mluvčí Andrea Zoulová to popřela. Z jejího vyjádření vyplynulo i to, že v kauze Čapího hnízda policie zvažuje obvinění nejen dvojice poslanců, ale i dalších lidí. Média v této souvislosti zmiňují mimo jiné Babišovu novomanželku Moniku či jejího bratra.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na 50milionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. K aktuální žádosti o vydání uvedl, že ji považuje za součást politického boje, která ho má poškodit před říjnovými volbami.