Všichni novináři píší, co jim diktují tajné služby, tvrdil německý novinář Ulfkotte

Jeho životním mottem, které měl uvedené na svém twitterovém účtu, bylo: „Lépe padnout kvůli pravdě, než vyhrát kvůli lži“. Kdo si s ním chtěl sjednat schůzku, musel zanechat své telefonní číslo v jeho nakladatelství s tím, že on se mu ozve. Sám sebe označoval za politicky nekorektního odpůrce seriozních médií a islamizace.



Před údajně negativním vlivem islámu na západní liberální společnost varoval již řadu let. Odůvodňoval to vlastními zkušenostmi s několikaletým pobytem v muslimských zemích a tím, že prý poznal „reálný islám“. To ho údajně přimělo k tomu, že se tohoto náboženství zřekl a stal se znovu křesťanem.

Když pak v druhé polovině roku 2015 začaly do Německa přicházet tisíce, většinou muslimských, běženců denně, nabádal veřejnost k ostražitosti. Nejenom prý kvůli zvýšenému bezpečnostnímu riziku, ale i kvůli tomu, že muslimové by mohli převálcovat německou společnost a chtít jí vnutit svá pravidla.

Svou novinářskou kariéru začal vystudovaný novinář, politolog a arabista téměř hned po vysoké škole v konzervativním deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Redakce jedné z vlajkových lodí seriozních západoněmeckých médií byla dlouho proslulá tím, že dávala redaktorům maximální prostor a svazovala je minimálními příkazy.

Ulfkotte pro FAZ psal z řady míst na Blízkém východě, mimo jiné i z irácko-íránské války v osmdesátých letech. Tam se dle vlastních slov stal obětí útoku jedovatým hořčičným plynem (Yperitem), který byl bojovou látkou chemických zbraní Saddáma Husajna.

‚Všichni jsou podplacení‘

Později o období stráveném v redakci frankfurtského listu napsal knihu „Koupení novináři“ („Gekaufte Journalisten“), která se stala jedním z knižních bestsellerů roku 2015. V knize popsal, že během svého sedmnáctiletého působení ve FAZ, byl on i jeho kolegové údajně vystaveni korupci.

To, co novináři psali ve svých textech, jim prý diktovaly zpravodajské služby, počínaje německou kontrarozvědkou až po americkou CIA. Dle Ulfkotteho tak všichni lžou a namísto toho, aby psali, co trápí jejich čtenáře, napíšou to, co jim ukládají tajné služby placené americkou finanční elitou z Wall Streetu. Z jeho knihy se prodalo přes sto tisíc exemplářů a dlouho vévodila prodejním žebříčkům literatury faktu.

K dalším jeho dílům patřila kniha „Válka v našich městech“ („Der Krieg in unseren Städten“), kvůli čemuž si vysloužil několik soudních procesů iniciovaných různými islámskými sdruženími. Islamolog Henner Kirchner knihu přirovnal ke klíčovému dílu antisemitské literatury, Protokolům sionských mudrců, akorát s tím rozdílem, že bylo namířeno proti islámu a muslimům.

Mezi další teorie Ulfkotteho patřilo, že spolková vláda realizuje tajný plán v režii světových potravinářských koncernů s cílem odstranit soběstačnost Německa při výrobě potravin.