Vydával se za generála KGB a zřejmě i vraždil. ČT odkrývá příběh největšího českého podvodníka

Josef Eichler byl původně nenápadná postava, obyčejný Čech z Nymburka, bez vzdělání a znalostí jazyků. Nikdy se nenaučil rusky, přestože se později úspěšně vydával za generála KGB. Jeho čas přišel po roce 1968, v době začínající normalizace, kdy Eichler náhodou nalezl ztracený novinářský průkaz sovětského dopisovatele Baranova a chopil se příležitosti.

Předstíral, že je vysoce postavený generál, a úspěšně se vetřel do vysokých stranických kruhů. Těžil ze strachu, který ovládal tehdejší společnost, zejména ve vztahu ke všemu, co se týkalo „nedotknutelného“ velkého bratra – Sovětského svazu. Nezůstal ale jen u podvodů - pokusil se také o vraždu, když se zamiloval do vdané ženy a potřeboval se zbavit jejího manžela. Navzdory důkazům nebyl nikdy usvědčen.

Eichlerova spanilá podvodná jízda pokračovala i po sametové revoluci - podařilo se mu vetřít do přízně americké velvyslankyně Shirley Black-Templeové, stal se aktivistou Občanského fóra a dokonce se pokusil proniknout do rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Tam byl sice odhalen, ale podařilo se mu uniknout.

Příběh neuvěřitelné drzosti, lží a zločinů rekonstruovala pro Českou televizi scenáristka a režisérka Šárka Maixnerová.



Lidovky.cz: Kde jste objevila námět na film?

Námět je Jefima Fištejna, kterému příběh vyprávěl major Josef Lottes, bývalý šéf kriminálky. Chlapi z kriminálky to měli jako svůj nedořešený případ.

Lidovky.cz: Co vás na něm zaujalo, když jste příběh slyšela poprvé?

Napoprvé jsem vůbec nevěřila, že je to možné. Sice věřím, že lidi dokážou neuvěřitelně lhát, ale že by někdo dokázal lhát na každém kroku, mi přišlo hodně zvláštní.

Lidovky.cz: Celé mi to trochu připomnělo příběh špióna Karla Köchera, což je skoro patologická osobnost, také lhal celý život. Jak byste popsala osobnost Josefa Eichlera?

Ptala jsem se na něj všech lidí, kteří s ním přišli do styku, protože mě to hrozně zajímalo. Včetně pana doktora (advokáta Tomáše) Sokola. A jejich popis Eichlera se velmi různil. Každý ho potkal v jiné situace. Podle doktora Sokola nebyl Eichler nijak zvlášť inteligentní člověk, ale naopak pan major Lottes s panem vyšetřovatelem (Janem) Puflerem tvrdili, že byl mimořádně inteligentní. Každopádně to byl ale zdatný manipulátor.

Lidovky.cz: Myslíte, že je to osobnost, jejíž rysy jsou stále aktuální a že i dnes se takoví lidé objevují?

Je to strašně aktuální! Jak řekl Jefim Fištejn - kdyby žil Eichler dnes, uplatnil by se patrně v nějaké populistické straně. Kdyby se nedopustil té vraždy, kterou se sice nepodařilo prokázat, ale vlastně všechny nepřímé důkazy svědčí o tom, že toho člověka – manžela své milenky - opravdu zabil, tak je to opravdu dnešní ukázkový podvodník. Populista, člověk, který hraje na sebe, odporná věc, ani ne člověk. Tihle lidi jsou tady pořád. Není to jen fantaskní historka typu Kohout, která teď sedí, ale opravdu jde o populistické obelhávání za účelem vlastního prospěchu.

Lidovky.cz: Jak se vám spolupracovalo s kriminalisty, kteří ve filmu vystupují?

Výborně, pan major Lottes byl úplně neuvěřitelný. Byla jsem ráda, že se rozhodli, že nám poskytnou všechny informace. Oni měli ten příběh úplně pod kůží. Jsou to praví kriminalisti, kteří žili svými případy a brali si je osobně. Pan vyšetřovatel Pufler, který je dnes v důchodu na chalupě, všechno vyprávěl, jako kdyby se to stalo včera.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvala příprava filmu?

Asi půl roku. Materiálu jsme nasbírali tolik, že zazněl i názor, že by to byl super seriál nebo hraný film.

Lidovky.cz: Váš film z poloviny skutečně hraný je. Pro vás jako zkušenou scenáristku to byla první režie, že?

Ano, já jsem vždycky psala scénáře a komunikovala s respondenty na place. Režírovala jsem doku-soap, který se bude vysílat v České televizi v lednu, ale to je čistě dokumentární věc. V tohle případě jsem se bála hraných scén, protože jsem nikdy nestudovala práci s hercem a podobné věci. Neměla jsem pocit, že bych do toho mohla jen tak skočit a režírovat. Proto mi supervizi u hraných scén dělal režisér Viktor Polesný.

Lidovky.cz: Zmínila jste váš připravovaný projekt – můžete k němu říct něco bližšího?

Jmenuje se to Ztraceni v Česku a je to šestidílná docu-soap o lidech, kteří jsou na dně a my jsme se je rok snažili vést - nebo být jim oporou - při cestě z úplného dna nahoru.

Lidovky.cz: Kdo v seriálu vystupuje?

Je tam jedna bezdomovkyně, druhá paní je zavřená, třetí postavou je starý pěstoun, kterému zůstaly na krku dvě maličké děti. A máme tam i imigranty - rodinu Syřanů, kteří žádali o azyl v České republice ještě před vlnou běženců a získali azyl a osamostatnili se tady.