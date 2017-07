Vyhaslé hvězdy v Česku září. Dříve slavné kapely jsou u nás velmi oblíbené

Také letos mohou hudební fanoušci slyšet kapely, jejichž hity se staly součástí rockové historie. Například 21.července v rámci aktuálního The Best of Big Beat turné zahraje skupina Jethro Tull na Konopišti a o den později ve Slavkově u Brna. V roli speciálního hosta oba koncerty zahájí Stromboli.

Skupina Jethro Tull se na hudební scéně pohybuje již padesát let. Do širokého povědomí se zapsala díky netradičnímu propojení rocku s lidovou hudbou, blues i prvky renesanční hudby. Od prvního vystoupení v roce 1968 v Londýně kapela v čele se zpěvákem, skladatelem a hráčem na příčnou flétnu Ianem Andersonen odehrála více než 3000 koncertů ve 40 zemích.



Populární skupina Alphaville zavítá 1. září do Svojšic u Přelouče. V místním amfiteátru zahraje společně s tuzemskými skupinami Balage Band, The Tap Tap a Keks. Alphaville se na hudební scéně pohybují 35 let. Frontmanem kapely je Marian Gold, který současně patří mezi její zakládající členy. Skupinu nejvíce proslavily písně Big In Japan, Forever Young, Dance With Me nebo Sounds Like A Melody.

Maďarská kapela Omega, která v letošním roce oslaví 55 let od svého vzniku, vystoupí 2. září v pražské Lucerně. Návštěvníci koncertu se dočkají i jejich nejznámější písně Gyöngyhajú lány známé v podání Aleše Brichty pod názvem Dívka s perlami ve vlasech. Sestava Omegy kolem zakládajícího člena, zpěváka Jánose Kóbora, prošla během existence kapely mnoha změnami. Mezi nové posily patří kytarista Tamas Szekeres nebo baskytaristka Katy Zee.

Legendární britská skupina Nazareth míří na podzim do Příbrami. Skotská rocková skupina vystoupí v příbramské sportovní hale 1. října. Nazareth v Česku vystupují často, v roce 2011 dokonce natáčeli ve středočeském studiu Sono album Big Dogz a o dva roky později s nimi Miloš Šmídmajer natočil dokument Nazareth - nekonečný rockový mejdan.

Přestože v roce 2013 ze skupiny kvůli zdravotním potížím odešel původní zpěvák Dan McCafferty, kapela neztratila své početné příznivce. „V Česku se nám líbí mnoho míst, a není to jen Praha, hráli jsme v řadě měst. České publikum je skvělé, má hodně rádo rockovou muziku,“ řekl před časem v rozhovoru s ČTK baskytarista Pete Agnew.

Britská kapela The Sweet, která byla na začátku července hvězdou festivalu Pekelný ostrov v Holýšově, zahraje 19. října v brněnském Sono Centru a o den později v pražské Lucerně. Formace se proslavila v 70. letech, kdy patřila k hlavním protagonistům glamrockové éry vedle Davida Bowieho, T Rex, Slade, Alice Coopera, Gary Glittera a Kiss. Prodala 55 milionů alb a její hity jako Fox on the Run nebo Ballroom Blitz jsou známé dodnes.

Mezi další slavné skupiny ze 70. let, které opakovaně navštěvují česká pódia, patří kapela Smokie, známá hity jako If You Think You Know How To Love Me, Living Next Door To Alice či Needles and Pins, nebo přímočaří rockeři Slade s baladou My Oh My, kterou před lety přezpívala Hana Zagorová jako Máj je máj.