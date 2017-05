Vytahovali hřebíky z dětských tváří, teď dostanou dva manchesterští bezdomovci peníze i bydlení

Z útrob manchesterské arény, která hostí velké koncerty, se v pondělí večer nečekaně ozvala ohlušující rána. Stephen Jones, který žije na ulici, zpozorněl, a když začali v panice vybíhat lidé, přiskočil jim ihned na pomoc.

„Že jsem bezdomovec, neznamená, že nemám srdce. Byl to instinkt jít a pomoct lidem, kteří ji potřebovali. Bylo tam mnoho zakrvácených dětí, které křičely a plakaly,“ popisoval v rozhovoru pro britskou televizi ITV pětatřicetiletý Jones. „Museli jsme vytahovat hřebíky z jejich rukou. Jedna holčička je měla zapíchané i v obličeji,“ dodal k nepěknému zážitku.

'We had to pull nails out of children's faces': Steve, a homeless man who was sleeping near #Manchester Arena, rushed to help young victims pic.twitter.com/dyxzZpal0Q