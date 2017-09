Vznik Československa jako virtuální realita? V Praze začalo natáčení unikátního dokumentu

Praha V pražském Obecním domě v pátek začalo natáčení VR (Virtual Reality) filmového dokumentu, který bude příští rok součástí jubilejní výstavy Mladé Česko. Kulová kamera pod režijním vedením Jana Kadeřábka zachycuje dění a stresující atmosféru okamžiků, které rozhodly o vzniku Československa. Pořízené záběry za pomocí virtuální reality přenesou diváky do revolučního dění 28. října 1918.

„Většina lidí si myslí, že Československou republiku založili hlavně Tomáš Garrigue Masaryk, Rostislav Štefánik a Edvard Beneš, ale v den, kdy došlo k vyhlášení republiky, vzali na sebe zodpovědnost Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný. Jménem Národního výboru vyhlásili první zákon o zřízení samostatného státu,“ řekl Igor Červený, místopředseda spolku Mladé Česko, který stojí za vznikem dokumentu i výstavy.

Natáčení prvního ze stovky dokumentů určených pro zařízení zprostředkovávající virtuální realitu zachycuje 28. říjen 1918, konkrétně okamžik mezi 17:00 až 17:15. Zájemce se tak díky VR ocitne v prostředí, v jakém vznikala Československá republika. „Pokryjeme období od založení Československa do roku 2018, ve virtuální realitě projdeme celé dějiny našeho státu,“ podotkl Červený.

Historické postavy ztvární herci pražského divadelního spolku Troníček, tvůrci dále využijí množství komparzistů.

VR je technologie umožňující uživateli vnořit se do simulovaného prostředí pomocí speciálních VR brýlí. Uživatel získá subjektivní pocit výskytu v tomto prostředí a může se rozhlížet v plné své šíři kolem sebe a interagovat s tímto prostředím. Při sledování se používají speciální chytré brýle či kamery mobilních telefonů/tabletů, které vytvářejí další paralelní vrstvy obrazu nad reálným světem.

Národní jubilejní výstava 2018 Mladé Česko, která se uskuteční na Výstavišti Praha Holešovice od 28. října 2018 do 15. května 2019, bude sestávat z několika částí. První z nich bude podle organizátorů výstava bilanční, která by měla odpovědět na otázku, čeho Češi za 100 let dosáhli. Druhá část bude vědecko-populárně naučná a vizionářská by měla nalézt odpověď na to, jací chceme být. Třetí část se zaměří na prezentaci významných průmyslových podniků a na prodej českého zboží. Čtvrtá část představí současnou českou kulturu tematicky zaměřenou na českou národní identitu. S výstavou bude spojen doprovodný program.

„Na výstavě chceme dokázat, že máme nejen historii, ale především, že máme budoucnost,“ prohlásil Červený. Další podrobnosti tvůrci oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční letos 26. září.