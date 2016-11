Westworld přitáhl pozornost a zamotal hlavy fanouškům: projděte si 5 nejzajímavějších teorií

Tvůrcům seriálu Westworld, jehož první řadu čekají na HBO poslední dva díly, se podařilo dosáhnout cíle: seriál si vybudoval značnou fanouškovskou základnu. Hlavní producenti Jonathan Nolan a jeho partnerka Lisa Joyová předkládají divákům rafinovanou zápletku plnou narážek, nápověd a záhad. „Nechceme toho říct v konkrétní chvíli nikdy příliš mnoho,“ vysvětluje Nolan.

Všechno je tu tak krásné, myslívala si o Westworldu Dolores (Evan Rachel Woodová). Už si to nemyslí. Padouch jako ze žurnálu: Hector Escaton (Rodrigo Santoro).

Kdo je tady pánem? Bordelmamá Maeve (Thandie Newtonová). 3D tiskárna při tvorbě dalšího androidu podle představ tvůrců seriálu Westworld.

Fanoušci tak před rozuzlením první řady spřádají k radosti tvůrců mnoho teorií. A každá drobná odpověď probouzí další a další otázky.

Seriál Westworld vypráví o zábavném parku, který vytvořil Robert Ford v podání vynikajícího Anthony Hopkinse. Do parku, který obývají androidi, přijíždějí za zábavou návštěvníci, kteří zaplatili tučné vstupné.

V parku, který simuluje prostředí divokého západu, si mohou dělat prakticky co chtějí. Mohou se přidat na stranu dobra a honit zloduchy skrývající se ve skalách, mohou se sami stát padouchy a přepadávat, pálit, vraždit a znásilňovat podle libosti. Nebo mohou třeba celý pobyt v parku strávit v nevěstinci...

Roboti nemohou zaútočit na lidi, mají v sobě naprogramovanou blokaci. Nebo mohou? Jak to asi dopadne, když se humanoidní android Maeve (Thandie Newtonová) rozhodne, že donutí techniky (Ptolemy Slocum), aby neodporovali.

Humanoidní roboti umírají. Technici je ovšem dají přes noc do pořádku a ráno jsou opět v parku ve své roli. Na snímku prostitutka Clementine (Angela Sarafyanová). Pistolník Teddy Flood (James Marsden), vždy připravený prohrát a krutě zhynout.

Roboti, kterým je pravidelně mazána paměť a jsou-li zabiti, jsou opraveni a vráceni zpátky do příběhů, jim nemohou nijak ublížit. Atmosféra začne houstnout ve chvíli, kdy si někteří roboti začínají pamatovat a uvědomovat si, že slouží jen jako nástroje k vybití temných choutek návštěvníků. Varování: další řádky obsahují spoilery.

Tvůrci seriálu, kteří se inspirovali snímkem Michaela Crichtona stejného názvu z roku 1973, se zaměřili na postupné uvědomování si vlastní bezmocnosti, na hledání smyslu existence a na otázku, zda humanoidní robot, který myslí, cítí, vzpomíná a plánuje, je stále ještě věc. V seriálu nechybí drastické, ani erotické scény, čímž si vysloužil přirovnání k hitu HBO Hra o trůny, základ ovšem tvoří skvěle napsané a zahrané dialogy. Každé slovo, každý pohled a každý detail může být klíčový.

Neřekl jste mi všechno, zlobí se hlavní programátor Bernard Lowe (Jeffrey Wright). Roboti mohou být svobodní. Pod mým dohledem. Říká Robert Ford (Anthony Hopkins).

Zvýšíme inteligenci na maximum a teď si užijeme trochu zábavy. Maeve (Thandie Newtonová), humanoidní android, se stává pánem situace. Humanoidní robot prozřel a už nechce hrát pasivní farmářskou dceru, s níž si návštěvníci mohou dělat, cokoli chtějí. Nechci být v příbězích jiných, vysvětluje Dolores (Evan Rachel Woodová).

Kam seriálu směřuje a o co jde? Přinášíme přehled nejzajímavějších fanouškovských teorií:

Čtyři časové roviny

Tvůrci hrají s diváky rafinovanou hru. Roboti nestárnou, takže není jasné, v jakém čase se jednotlivé dějové zápletky odehrávají. Fanoušci ovšem z mnoha střípků (odlišná loga, nesrovnalosti v reáliích atd) poskládali nyní obecně přijímanou teorii. Série vypráví osudy postav ve čtyřech dějových linkách:

první se odehrává před 34 lety, kdy Ford spolu s tajemným partnerem Arnoldem tvoří park, následně se názorově rozejdou, park postihne zatím blíže neurčená tragédie a Arnold podle Forda umírá.



druhá dějová linka zobrazuje příběh probudivší se Dolores (Evan Rachel Woodová), která se spolu s návštěvníkem Williamem (Jimmi Simpson) vydává hledat bludiště a Arnolda.



třetí dějová linka se odehrává zhruba rok před současným děním, kdy dojde k podivnému chování Maeve (Thandie Newtonová), které zapříčiní brutální útok záhadného Muže v černém (Ed Harris).



a pak je tady „přítomnost“, kde po bludišti pátrá Muž v černém, Maeve si plně uvědomuje, že není člověk a spřádá plány na únik, podobné pochyby prožívá Dolores a i další roboti si začínají pamatovat, Ford chystá svou tajemnou zápletku a dostává se do konfliktu s vedení parku. Tvůrci se omezili pouze na poznámku, že tato teorie je „blízko pravdě“.



Bernard je Arnold (a ještě navíc robot)

Tvůrce Robert Ford (Anthony Hopkins) a hlavní programátor Bernard Lowe (Jeffrey Wright). Podezřelý snímek a další záhada seriálu Westworld. Co vidí Bernard na fotografii? Vlevo je Robert Ford, uprostřed jeho otec... Kdo mohl stát vpravo? Arnold?

Další oblíbená teze z diskusních fór. Bernard Lowe (Jeffrey Wright) je hlavní programátor a Fordův loajální kolega. Jeho jméno je anagram k Arnold Weber - ačkoliv tvůrci nikde neřekli, že se tajemný Arnold skutečně jmenoval Weber. Řada indicií navíc směřovala k tomu, že Bernard je ve skutečnosti robot, kterého tajně stvořil Ford. Tento fakt potvrdila sedmá epizoda, zatímco rovnítko Bernard rovná se Arnold zůstává zatím nejasné.

Muž v černém je William

Jimmi Simpson ztvárnil Williama, který přijíždí do parku poprvé a propadne kouzlu krásné Dolores. Muž v černém (Ed Harris). Sadistický násilník, který prahne po hlubším smyslu.

Jedna z prvních teorií, která se objevila hned po druhé epizodě a vychází z rozšiřované teze a více časových rovinách příběhu. Říká, že sadistický Muž v černém je hodný William po 30 letech... Tuto teorii potvrzuje řada náznaků, jasný důkaz ale zatím autoři nedali.

Ford je robot

Nejen Bernard, ale i Ford je robot, který sen stal vládcem parku. Tahle teorie je už poněkud divočejší, její ještě divočejší rozšíření hlásá, že všichni jsou roboti. Důkazy ale zatím žádné...

Dolores je bludiště nebo Arnold (nebo oboje)

Klíčem ke všem záhadám má být bludiště, hlubší rovina parku, kterou hledá Muž v černém, Bernard i Dolores. Má pomoci k úniku, sebepoznání. Nápadů, co přesně by to mohlo být, se objevuje v diskusích bezpočet.

Bludiště: záhada i cíl Westworldu. Dolores (Evan Rachel Woodová), humanoidní robot, už nechce být hračkou návštěvníků Westworldu.

Záhadný muž v černém v podání Eda Harrise (vpravo) hledá bludiště. A neštítí se ničeho. Dolores (Evan Rachel Woodová) a William (Jimmi Simpson) se blíží k cíli.

Má to být místo, kde se možná skrývá tajemný Arnold, případně jeho vědomí. Jedna z teorií říká, že tím klíčem je přímo Dolores, která se objevuje v klíčových linkách a slyší v hlavě „Arnoldův“ hlas. Z toho je blízko k nápadu, že v Dolores přežívá Arnoldovo vědomí.

Jiná teorie zase říká, že v centru bludiště je Ford, další, že klíčem k bludišti je tajemný zloduch Wyatt, případně, že Wyatt má být Arnold.

Začíná z toho jít hlava kolem. Takže uvidíme.