David Petraeus a Paula Broadwellová na archivním snímku z roku 2011 | foto: Reuters

WASHINGTON Novým americkým ministrem obrany by se mohl stát i bývalý americký generál a exředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) David Petraeus. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) uvažuje budoucí prezident Donald Trump, že jej povolá do svého týmů. Do čela tajných služeb by mohl zamířit ředitel Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Mike Rogers.

Mezi úzkým okruhem kandidátů na šéfa Pentagonu je podle WSJ i generál ve výslužbě a bývalý velitel ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku James Mattis, bývalý poradce pro národní bezpečnost v administrativě prezidenta George W. Bushe Stephen Hadley či bývalý senátor Jim Talent.

Trump má jasno o vedení CIA a ministrovi spravedlnosti Generál ve výslužbě Jack Keane, o němž se rovněž spekulovalo coby o možném budoucím ministru obrany, v pátek na twitteru uvedl, že se členem Trumpovy administrativy nestane. Nyní 64letý penzionovaný čtyřhvězdičkový generál Petraeus musel v roce 2012 ukončit svou slibnou kariéru poté, co vyšel na světlo jeho vztah s novinářkou a autorkou jeho životopisu Paulou Broadwellovou. Zároveň se objevily spekulace, že milence umožnil přístup ke svému e-mailovému účtu zřízenému CIA a k vysoce tajným informacím. Tajné dokumenty byly prý nalezeny v počítači Broadwellové. Loni za to dostal dvouletou podmínku a pokutu 100 tisíc dolarů (2,5 milionu Kč). Žhavým kandidátem na šéfa amerických tajných služeb je podle listu WSJ současný ředitel NSA, admirál Mike Rogers. Rogers se s Trumpem sešel ve čtvrtek v New Yorku. Nahradit by mohl dosavadního šéfa amerických zpravodajských služeb Jamese Clappera, který ve čtvrtek podal rezignaci. V úřadu chce Clapper zůstat už jen do konce mandátu prezidenta Baracka Obamy, tedy do ledna.