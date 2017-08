Z hrozeb KLDR těží ‚obchodníci se strachem‘. Prodej zásob na soudný den trhá v USA rekordy

WASHINGTON/PRAHA Nakupující si do košíků vkládají zásoby jídla na šest měsíců zabalené ve vojenských vacích a téměř nekonečné množství pevné lepicí pásky či masky na filtraci vzduchu. To je současná realita v některých amerických městech. Zájem o zásoby, které tradičně skupují „preppeři“ připravující se na soudný den, se zvýšil poté, co se začalo zvyšovat napětí mezi USA a KLDR. Daří se i prodejcům krytů.

Poté, co začal severokorejský vůdce Kim Čong-un vyhrožovat útokem na Spojené státy, mnohonásobně se zvýšil zájem amerických uživatelů internetu o příslušenství pro přežití. Jde o zřejmý obrat po několika chudších měsících. Poté, co se stal prezidentem Donald Trump, čísla tří největších „prepperských“ prodejců začala klesat.

„Po Trumpově zvolení si náš průmysl vybral malou pauzu. Myslím, že všichni tak nějak čekali, jaký lídr se z něj stane a jakým směrem zemi povede,“ řekl americkému listu The New York Times Brandon Garrett, marketingový ředitel společnosti The Ready Store, která prodává široký sortiment pro ty, kteří se chtějí připravovat na nejhorší scénáře. Zoufat si ale Garrett přestal v posledním týdnu. „Zdá se, že všechno se vrátilo do normálu,“ uvedl.

Pohotovostní výbava má svůj speciální svět. Její přívrženci se účastní konferencí a sjezdů, výrobci přicházejí neustále s něčím novým. Historie mnoha z nich začala po katastrofickém hurikánu Katrina v New Orleans v roce 2005. Někteří se začali přípravou na soudný den zabývat v době prezidentství Baracka Obamy. Podle kritiků jsou to však především „obchodníci se strachem“.

Prepperští výrobci mají velmi širokou nabídku zboží od dvacetikilových věder plněných fazolemi či mraženými kuřaty přes výkonné podpalovače až po speciální vodní filtry. Po celých USA existují kamenné obchody, vše se dá ale koupit i v eshopech.

‚Když vládne levice, pravičáci panikaří‘

Příkladem je společnost Emergency Essentials sídlící ve státě Utah, kde má celkem čtyři velké obchody. Zvenčí vypadají jako hobbymarkety, ve skutečnosti prodávají předpřipravená jídla či generátory na solární energii. Společnost patří k nejstarším svého druhu. Na trh vstoupila před třiceti lety, kdy začala prodávat zboží členům utahské mormonské Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Následně se postupně rozšířila do celých USA.

„Po Trumpově vítězství začaly prodeje klesat. Uvědomili jsme si, že když vládne levice, pravičáci začínají panikařit,“ řekl americkému listu marketingový manažer společnosti Kevan Allbee. Prodeje po Trumpových komentářích o „ohni a zuřivosti“ minulé úterý firmě stouply dvojnásobně, jak informoval její ředitel Shane Sullivan. V dalších dnech se pak čísla ještě zvyšovala. „Když se ve světě stane něco tak velkého, lidé to mají v hlavách. Začínají přemýšlet o tom, co s nimi bude, kdyby přišla válka, ztratili práci, nebo přišla přírodní katastrofa,“ vysvětlil Sullivan.

Keith Bansemer z další společnosti My Patriot Supply New York Times řekl, že lidé ve velkém skupují balíky potravin na šest měsíců. Podle něj se prostě jen chtějí cítit bezpečněji. „Důkladnou přípravou ve skutečnosti zmírňují svůj strach,“ uzavřel Bansemer.

Byznys si pochvalují i výrobci krytů ze společnosti Atlas Survival Shelters. Ze svých amerických továren rozesílají bunkry po celém světě. Nejlépe se prodává BombNado za 19 tisíc dolarů (asi 425 tisíc korun). „Nejbláznivěji od nás kupují Japonci,“ řekl agentuře Bloomberg majitel firmy Ron Hubbard.

Kalifornská společnost Montebello zase prodává desítku různých modelů, ve kterých by apokalypsu lidé přežili šest až dvanáct měsíců. Některé mají únikové tunely, dekontaminační komory či neprůstřelné poklopy. Výrobci se shodují, že nejde o novou hrozbu, lidé ji jen vnímají intenzivněji kvůli velké mediální pozornosti.