Začal festival Colours of Ostrava, zpěvačka Birdy vystoupila poprvé v Česku

OSTRAVA Program festivalu Colours of Ostrava na hlavní scéně zahájila ve středu večer britská zpěvačka Birdy. Šlo o první vystoupení této držitelky nominací na Cenu Grammy i Brit Awards v Česku. Mladá hvězda je na svém prvním celosvětovém turné. I přes své mládí má Birdy za sebou tři úspěšné desky.

Birdy vlastním jménem Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde se v sedmi letech začala učit hrát na klavír. Už o rok později se dala do skládání vlastních skladeb. V roce 2011 vydala první desku Birdy. O dva roky později následovalo album Fire Within. Třetí deska se jmenuje Beautiful Lies.



Ještě před zpěvačkou na podiu vystoupila ředitelka festivalu Zlata Holušová. Zmínila, že lidé jsou na rekordním ročníku. Už druhým rokem pořadatelé sice čísla nezveřejňují, podle dřívějších statistik se dá očekávat, že návštěvnost překročí 42 tisíc lidí. Poslední rekord totiž padl v roce 2015. Tehdy pořadatelé oznámili 41 500 návštěvníků.

„Je to neuvěřitelný pohled. Vítám vás na nejfantastičtějším festivalu s nejfantastičtějším publikem. Všechny kapely se na vás těší. Jste na rekordním ročníku,“ řekla Holušová. Mluvčí festivalu Jiří Sedlák dodal, že festival je prakticky vyprodaný. Už v pondělí pořadatelé oznámili, že došli čtyřdenní vstupenky. V úterý pak dali do prodeje omezené množství vstupenek na jednotlivé dny. „Dnešní se vyprodaly. Na zítra (čtvrtek) zbývá posledních pár kusů,“ řekl.

Ne všichni návštěvníci se ale do areálu dostali ještě před koncertem Birdy. Velké množství lidí totiž nechalo příchod na poslední chvíli. U hlavní brány se tak vytvořily obrovské fronty. „Nasadili jsme maximum lidí, kteří mění lidem vstupenky za pásku. Děláme, co se dá,“ řekl Sedlák Festival Colours of Ostrava potrvá do soboty. Během dalších dnů v Dolních Vítkovicích vystoupí například Norah Jonesová, LP či Jamiroquai.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijede přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.