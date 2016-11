Případy komplikovaných domácích porodů očima záchranářů Plánovaný domácí porod: výzva na tísňovou linku „porod v chodu“

Druhorodička, porod v termínu, pacientka odmítá převoz, chce rodit doma, podepisuje negativní revers. Údajně má přivolanou svou porodní asistentku, která je zatím na cestě. Lékař záchranky přesto zůstává u rodičky, asistuje u probíhajícího porodu. Matka i novorozenec po porodu ve fyziologickém stavu, nadále odmítán transport do nemocnice. Lékař a celá posádka strávila výjezdem 1 hod. 27 minut. V té době je na operační středisko požadavek na transport pacienta s těžkou dušností a s otokem plic, tento pacient je ošetřen posádkou RZP (bez lékaře), lékař je vázán u porodu. Plánovaný domácí porod : výzva na tísňovou linku: „rodička po porodu doma krvácí“

Příjezd posádky s lékařem do domácnosti po proběhlém fyziologickém porodu, dítě se zdá být v pořádku, na první pohled růžové, křičící, s dobrými reflexy. Otec tvrdí, že už předchozí dva porody svých dětí viděl a ví, co je správné. Třetí doba porodní proběhla, pupečník otcem přerušen, část placenty otec rozmixoval a dal vypít rodičce. Matka je bledá v úzkostné grimase, nízké hodnoty krevního tlaku, puls oslabený, nedostatečné okysličení organizmu. Evidentní pokračující krvácení z rodidel, velká krevní ztráta, krvácivý šok. Zahájena infúzní protišoková a kyslíková léčba, podány léky na zvýšení tonusu dělohy. Otec posléze neprotestuje proti urgentnímu transportu matky v režimu intenzívní péče. Předání v nemocnici za již významně příznivějších hodnot krevního tlaku a známek okysličení organizmu. Plánovaný domácí porod : výzva na tísňovou linku „porod v chodu“

Po proběhlém domácím porodu lékařem doporučen převoz dítěte do porodnice k vyšetření pediatrem, rodiče odmítají, podepisují oba negativní revers. Placenta neporozena, matka s nízkými hodnotami krevního tlaku, nutný transport matky do porodnice, zahájena infuzní léčba, lékař doprovází. Novorozenec zůstává v péči otce na místě. Plánovaný domácí porod: výzva na tísňovou linku „porod v chodu“

Určení místa zásahu je složité, hovor trvá 3,33 min. Volá porodní asistentka, z hovoru citujeme: „....potřebovali bychom sanitku k ženě, která rodí..., není tam vstupující část hlavičky, jak jsem zvyklá...“. Lékař na místě zjišťuje, že plodová voda odtekla před 6 hodinami, jde o zastavený porod v chodu, na místě nelze situaci vyřešit. Urgentní transport do porodnice.