Příznivkyně domácích porodů si stěžovaly na zákon. U soudu ve Štrasburku nepochodily

Velký senát dnešním rozsudkem potvrdil své dřívější rozhodnutí, že práva rodiček v České republice nebyla porušena. Soudci rozhodli poměrem hlasů 12 ku pěti.

Obě Češky si přály rodit doma. Podle českého zákona o zdravotních službách ale hrozí porodním asistentkám vysoké pokuty, pokud budou pracovat bez potřebných povolení. Zákon také neumožňuje proplacení práce asistentek v bytě rodičky. Proto prý ženy nemohly žádné asistentky najít. Na soud se obrátily s tím, že jim kvůli českým zákonům byla upřena možnost rodit doma za asistence lékařského odborníka.

V rozsudku velký senát uvedl, že nebyl porušen článek osm Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ten říká, že každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, a také že státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a kdy je to nezbytné.

Soud ve Štrasburku dospěl v roce 2014 k závěru, že v tomto případě nebyl porušen článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Češky se po tomto rozhodnutí obrátily na velký senát soudu, což je forma odvolání.



Podle advokátky jedné z Češek soud pro lidská práva stížnost o domácích porodech zamítl, protože očekává, že český stát porodní péči teď sám zlepší. Ministerstvo zdravotnictví vítá, že soud pro lidská práva zamítl stížnost Češek o domácích porodech. Zváží soudní kritiku a opatření v porodnictví.