‚Žádné kondomy na svatém místě.‘ Ruská ves se bouří proti továrně na prezervativy

Ruská vesnice Bogoljubovo s pravoslavným klášterem a kostelem, které založil světec Andrej Bogoljubský.

Obyvatelé obce ležící 180 kilometrů severovýchodně od Moskvy v regionu kolem okresního města Vladimir se ale rozhodli, že v blízkosti svatého místa, které postavil jeden ze světců ortodoxní víry Andrej Bogoljubskij, stát symbol hříchu nesmí.



Nesouhlas vyhnal minulý víkend do ulic protestující, především starší ženy, které se sešly před místním úřadem, kterému chtěly ukázat, jaký jejich názor. Podle odhadů místních médií zhruba 120 demonstrujících se vyzbrojilo modlitbami, duchovními písněmi a velkým dřevěným křížem.

Nechyběly jim ani barevné cedule. „Žádné kondomy na svatém místě!“ nebo „Matko Boží, zachraň nás od znesvěcení!“ stálo na některých z nich. Na jiném si zase stěžovali, že „Vladimir není Sodoma a Bogoljubovo není Gomora!“

Svár ohledně továrny se rozdmýchal ještě o týden dříve, kdy vyšlo najevo, že skupina ortodoxních věřících sepsala petici proti jejímu vybudování. Firmu Bergus, jíž výrobna patří, překvapilo, že se proti ní vznesla vlna nevole. V továrně měla v plánu vyrábět i dětské pleny nebo náplasti. „Mysleli jsme, že uvítají pracovní místa a zisky pro místní administrativu,“ divil se ředitel společnosti KIT, které Bergus patří, Pavel Spičakov.

Spolu s dalšími představiteli upozornili, že je pozdě na zastavení procesu stavby, ale uvolili se, že se s protestujícími sejdou. Na schůzce podle lokálních novinářů aktivisté kritizovali používání kondomů i jejich funkci při prevenci pohlavně přenosných chorob. „Čistota je nástrojem proti škaredým nemocem. Z Bogoljubova bychom měli šířit pouze čistotu a svatost,“ měli údajně argumentovat.

Protestujícím se nelíbí ani poloha továrny, která má stát na místě uzavřené cihlárny v těsné blízkosti kláštera i místní školy.

Proč ne továrna na hračky?

Jedna z hlavních organizátorek demonstrací Taťjana Fadejevová vysvětlila, že je proti stavbě továrny hlavně kvůli demografii. „Proč se vyrábí kondomy? Aby se plánovaly rodiny. To však škodí naší demografické situaci,“ řekla. O ztracená pracovní místa se nebojí. „Postavme tu továrnu na sladkosti nebo hračky,“ navrhla Fadejevová.

Podle Kirila Vasiljeva z regionálních novin protesty organizuje asi 15 až 20 jedinců. „Mnoho z nich ani nepatří k místním, ale jsou třeba až z Moskvy nebo jiných regionů,“ uvedl podle serveru Rádia Svobodná Evropa.

Jejich cílem je prý získat pro petici podpisy všech místních. Vasiljev si ale nemyslí, že se jim to může povést. „Lidé skončili bez prráce poté, co se zavřela cihlárna. Teď musí jezdit do Vladimiru,“ řekl s tím, že to je sice jen 12 kilometrů daleko, ale většině lidí by byla příjemnější práce v jejich obci.

Pravoslavná církev prozatím v celé situaci zůstává neutrální. Nechce řešit lokální problémy a navíc svým věřícím umožňuje používat prezervativy, ačkoliv odsuzuje, pokud je užívají za cílem uspokojení vlastních tužeb.