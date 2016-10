Uvedl to v diskusním pořadu České televize. Zaorálek s bývalým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) Zemanovi vyčetli i to, že se vměšuje do vnitropolitických záležitostí jiných zemí, především v případě prezidentských voleb v USA a Rakousku.

Zeman při své zářijové návštěvě krajanského domu v New Yorku oznámil, že novým českým velvyslancem ve Spojených státech bude jeho spolupracovník a šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček. Učinil také před tím, než Kmoníček získal agrément, tedy schválení od americké vlády.

Dokud nemá česká strana potvrzení z druhého státu, dodržuje se podle Zaorálka pravidlo, že se o jménech nových velvyslanců nemluví. „V této věci s prezidentem nesouhlasím, neměl to říci. Řekl to novinářům v kruhu, v kterém se dalo předpokládat, že to unikne. A to si myslím, že je špatně. Jestliže přestaneme dodržovat pravidla, tak se ocitáme v pekle,“ řekl Zaorálek.

Schwarzenberg připomněl, že podobně se Zeman prořekl už v případě šéfa hradního protokolu Jindřich Forejta, kterého prosazoval jako velvyslance ve Vatikánu.