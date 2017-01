Co bude s ČSSD po Sobotkovi? Zaorálek odmítl kandidovat na post předsedy

Skloňuje se i jméno poslance a starosty Náchoda Jana Birkeho, který patří k podobně výrazným a rázným politikům, jako bývali Jiří Paroubek či Mirek Topolánek.

Birke vystupuje sympaticky, umí věci pojmenovat tvrdě, v Náchodě má výsledky a je zběhlý v zákulisní politické diplomacii.

Proto do něj někteří straníci vkládají naděje, že by svedl svým přímým projevem přivést zpátky přívržence, kteří přenesli hlasy k Andreji Babišovi a hnutí ANO. Nejde o žádný puč proti předsedovi a premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, je to jen racionální úvaha, jak zastavit propad a zahájit růst.

Kvůli zdravotním problémům to pravděpodobně nebude Birke, kdo se postaví do čela, ale dobře to vystihuje, jakého politika strana hledá. Zapomínat nelze v modelu budoucího přepřahání ani na Chovance či hejtmana Jiřího Zimolu.

Nikdo se nehrne do výměny ještě před podzimním bojem o sněmovnu. Sociální demokraté mají strach, aby nevypadali nejednotně a neodrazovali si tím sympatizanty. Navíc panuje skepse vůči možnosti, že by ČSSD mohla volby vyhrát, ubývá oranžových, kteří by věřili, že strana bude mít opět premiéra, a nikdo nechce vstupovat do vůdcovské úlohy s tím, že začne prohrou. Po volbách ale bude situace jiná, pak se počítá s nutností najít novou tvář, která zkusí vrátit ČSSD blíž k někdejším procentům.