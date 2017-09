Zaorálek v Národním divadle agitoval, ředitel i ministr kultury to považují za nevhodné

PRAHA V předvolební kampani jde do tuhého a aktivita politiků přináší i konflikty. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek takový vyvolal v Národním divadle. Zaskočil tím i ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL).

Šéf diplomacie navštívil na pozvání odborových organizací ve čtvrtek dopoledne historickou budovu, pronesl projev a následně vedení scény kritizoval, že neví, kam směřuje. Kvůli návštěvě se přerušily dvě zkoušky. Ředitele divadla Jana Buriana to překvapilo. Podle něj Zaorálek neoprávněně narušil zkoušky a jeho návštěva byla i v rozporu s bezpečnostními předpisy. O termínu návštěvy navíc ministr ani jeho administrativa ředitele neinformovali. Burian LN sdělil, že na schůzku nebyl pozván on ani nikdo z vedení divadla. To má dnes vydat k incidentu prohlášení.

Zaorálka dle informací LN doprovázela asi dvacítka lidí. Mezi nimi byl i poslanec František Adámek (ČSSD), který opakovaně vyzývá k odvolání ředitele divadla, dále šéfredaktor Divadelních novin Josef Herman, fotografové a kameramani. Nejprve se dostavili na zkoušku připravované Verdiho opery Maškarní ples. Zkouška na jevišti se proto přerušila a následně se skupina odebrala na zkoušku orchestru do jedné ze zkušeben v provozní budově. Tam ministr pronesl projev. Z návštěvy vznikl videoklip zakončený logem ČSSD a objevil se na sociálních sítích.

Ministr kultury Daniel Herman reagoval: „Beru to jako naprosto nevhodnou formu předvolební kampaně.“

Ředitel Burian LN řekl, že kromě jiného došlo k porušení bezpečnostních nařízení. „Zdá se, že šlo o předvolební agitaci včetně neoprávněného a nikým neschváleného narušení zkoušek. Na jeviště a do jeho zázemí je například vstup cizích osob zakázán z bezpečnostních důvodů, což odboráři dobře vědí,“ uvedl Burian.

Zaorálek však odmítá, že by v Národním sehrál part z předvolební kampaně. „Žádnou agitaci jsem nedělal. Když jsem někam vstoupil a zkoušelo se, vždy jsem se omluvil. Moje omluvy nemohli považovat za agitaci. Všichni se usmívali a nikdo neřekl, že jim překážím,“ řekl LN Zaorálek.