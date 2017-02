'Zastaralé stavby jsou v USA všude.' O problémech přehrady věděly úřady už před lety

Přehrada v severní Kalifornii vybudovaná v roce 1968 není tak turisticky vděčným místem jako třeba most Golden Gate v 200 kilometrů vzdáleném San Francisku. Její 235 metrů vysoká hráz však předčí i slavnější Hooverovu přehradu poblíž Las Vegas. Především však pomohla k průmyslovému rozvoji moderní Kalifornie, kde je zdrojem vody pro zhruba 20 milionů lidí i zemědělské oblasti, které ji obklopují.

Částečný kolaps hlavního přepadu, v němž se vytvořila téměř 15 metrů hluboká díra, spolu s erozí nouzového přepadu, jehož protrhnutí by znamenalo velkou přírodní katastrofu, pouze podtrhává nutnost investovat do oprav stárnoucích přehrad, mostů nebo dálnic. To alespoň tvrdí emeritní profesor stavebního inženýrství na kalifornské univerzitě Berkeley Bob Bea.

Je to také věc, kterou dlouhodobě kritizuje i nový americký prezident Donald Trump, pro nějž jsou investice do renovací v infrastruktuře jedním z hlavních cílů.

„Padesátiletá osoba není tak statná jako šestnáctiletá. U přehrady je to stejně,“ řekl kalifornskému serveru Mercury News Bea. Stáří většiny americké infrastruktury je podle něj přibližně podobné. „Je teď ve své geriatrické fázi, ale my stejně reagujeme, až když opravdu nastane problém. Přitom je mnohem šetrnější a bezpečnější opravovat závady průběžně než reagovat až při nějaké katastrofě,“ dodal profesor.

To je příklad přehrady v Oroville, kde lidé nečekali tuto situaci, protože nikdy v historii nebylo potřeba využít nouzového přepadu. Pokud by však nápor nevydržel, miliony kubíků vody by nekontrolovatelně stékaly vysokou rychlostí po bočním svahu směrem k obydleným oblastem a mohly způsobit rozsáhlé záplavy. Nánosy půdy a stromy ze svahu by zase mohly poničit další infrastrukturu.

V tuto chvíli se pracovníci vodního díla potřebují zbavit rychle co největšího množství vody. Pro tento týden totiž předpovědi hlásí další přívalové srážky. Je proto obtížné díru v hlavním přepadu ucpat velkými balvany nebo ocelovými pláty. Rychle tekoucí voda je podle Bey schopná je jednoduše smést.

Moc nákladná oprava

Že kritika není planá, vědí i aktivisté, kteří se už v roce 2005 snažili federální vládu přesvědčit, že je potřeba vyztužit nouzový přepad novým betonem. Federální komise pro regulaci energií (FERC) i ministerstvo pro vodní zdroje ale žádost zamítly, protože by opravy stály moc peněz.

Podle FERC je nouzový přepad schopen unést nápor 10 tisíc kubických metrů vody. „Při větším náporu vody může dojít k částečnému poškození, i tak by ale měl vodu udržet,“ stojí podle lokálního serveru OrovilleMR ve zprávě FERC z roku 2006. Jenže v neděli eroze začala už při zhruba pětiprocentní zátěži.

„Je to skvělý nápad mít nouzový přepad, ale je levnější nelít tam další beton,“ parafrázoval přístup federálního úřadu Ron Stork, šéf ekologické organizace Přátelé řeky. Sám sice myslí, že aktuální situace by neměla vést ke katastrofě, ale mohou podle něj přijít horší problémy, zemětřesení nebo sesuv půdy způsobený nečekaně silnou bouří. „Několik měst by bylo ztraceno,“ dodal s tím, že by mohlo být částečně ohroženo i velké Sacramento.

„Je to, jako by se utrhlo několik ocelových lan mostu Golden Gate v San Francisku. Měl by to sice vydržet, ale nechcete riskovat jízdu po něm. Navíc oprava by trvala opravdu dlouho,“ přirovnal problém profesor stavebního inženýrství na univerzitě v Stanfordu David Freyberg.