Že Brady nedostane vyznamenání kvůli dalajlamovi? ‚Nechutné, Zeman předehnal komunisty‘

Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí

„Je to krátkozraké rozhodnutí a zároveň škoda, protože těch lidí, co přežili holocaust, je hrozně málo. Každé takové ocenění, je pro ně obrovskou satisfakcí. Pro nás je strašně důležité, že se ty věci připomínají. Pokud vím, ocenění měl dostat nejen v souvislosti s tím, co přežil, ale i díky tomu, co dělá dneska - přednáší po školách, napsal knížku. Oceňovat takové lidi je strašně důležité.“

Michal Klíma, generální ředitel Vltava Labe Media a.s.

„Považuju to za naprosto skandální. Podle mých informací to je odveta prezidenta za to, že ministr kultury přijal dalajlamu. Podařilo se mu v tom předehnat komunisty, kteří perzekuovali děti za postoje rodičů. On postihuje strýčka za postoj jeho synovce, což je skutečně nechutné.“

Matěj Hollan, náměstek brněnského primátora

„Je to ostuda, setkání s dalajlamou je naprosto v pořádku, je to duchovní vůdce.“



Jiří Padevět, spisovatel a ředitel nakladatelství Academia

“V Česku si obecně málo vážíme svých hrdinů a projevujeme jim málo úcty. Co zažil pan Brady, nesporně hrdinské je. Panu prezidentovi do hlavy nevidím, ale doufám, že jako skutečný státník je jakékoliv mstě dalek. Návštěva duchovní autority je vždy potřebná, ať už je to dalajlama nebo Svatý otec. Myslím si, že politici by měli před podobnými autoritami stát, když ne v hlubokém, tak alespoň mírném předklonu. Myslím si, že duchovní vůdci jsou těm politickým nadřazeni.“

Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09

„Je to, jak známo, na libovůli pana prezidenta, komu to udělí. To, že se s tím pokoušel někoho vydírat, je jiná historka. Já nepochybuji v nejmenším, že se to takhle odehrálo. Znáte, jak čínský drak sežral Hermana? Čínský drak se ozval Hermanovi a řekl, když přijmeš dalajlamu, tak tě sežeru. Ale Herman se nedal, přijal dalajlamu a čínský drak ho sežral. A když se tak probudil v tom dračím břiše, najednou vidí Zemana, Sobotku, Štěcha a Hamáčka. Dívá se na ně a říká: ‚Co vy tady děláte?‘ ‚My jsme přišli z druhé strany,‘ odpoví oni.“

Daniel Kroupa, vysokoškolský profesor a filozof

„Je-li to projev mstivosti pana prezidenta, je to velmi smutná zpráva pro občany české republiky. Jsem přesvědčen, že udělování státní vyznamenání nemá mít souvislost s chováním jejich příbuzných.“