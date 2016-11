Stehlík, který byl členem spolku v Lidicích, poslal svazu rezignační dopis v úterý. Nelíbí se mu podle Radiožurnálu hlavně chování vedení, které vylučuje členy kvůli tomu, že svaz kritizují. „Svaz by měl být především organizací, která, tak jak má v názvu, usiluje o svobodu, demokracii, o prosazování idejí, které jsou založeny na masarykovské republice. Na tom, za co ti lidé šli do druhého odboje. Bohužel se obávám, že v současné době dochází k odklonu a některé nedemokratické praktiky řízení svazu mě o tom přesvědčují,“ řekl Stehlík.



Místopředseda svazu Emil Kulfánek ČTK řekl, že pokud Stehlík naslouchal jedněm názorům, měl oslovit a vyslechnout si i vedení ČSBS, což se nestalo. „Kdokoli může dobrovolně vstoupit a kdokoli může dobrovolně vystoupit. Nevím, kdo co panu Stehlíkovi udělal, že se rozhodl takovouto formou veřejně vystoupit,“ poznamenal.

ČSBS je v poslední době zmiňován zejména v souvislosti s odchodem či vylučováním členů, kteří kritizovali jeho vedení za nedemokratické praktiky. Patřili k nim válečný veterán Pavel Vranský, ženy spojené s vyvražděním Ležáků za druhé světové války nebo dcera dlouholetého předsedy svazu Markéta Čermínová. Předseda hnutí Jaroslav Vodička také čelil kritice za svůj projev při terezínské tryzně, který židovské obce kvůli výrokům o uprchlících označily za xenofobní.

V úterý se ke kritice přidal i ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Některé výroky představitelů svazu z posledních měsíců byly podle něj již za hranou. Zváží, zda ministerstvo schválí na příští rok pro organizaci finanční dotaci.

Podle Kulfánka ČSBS od ministerstva nikdy nedostalo peníze na svůj provoz. Na příští rok žádalo o příspěvek třeba na výrobu obrazu o domácím odboji nebo na společenské večery k významným výročím. „Pokud se pan ministr rozhodl, že žádné takové projekty nepodpoří, tak na to má samozřejmě plné právo,“ řekl Kulfánek.

Na otázku, jak si vysvětluje sílící kritiku vedení svazu, Kulfánek odvětil, že je vyvíjena mediální snaha o zničení ČSBS, „který vyslovuje jednoznačnou podporu demokratizaci České republiky, zejména v projevování úcty k prezidentovi země“.