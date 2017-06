Zelení chtějí nabídnout moderní stát. Například s volebním právem od 16 let

Firmám, které prokážou, že platí oběma pohlavím stejně, navrhují snížení daňového základu. Strana také přichází se slibem posunutí volebního práva na věk od 16 let. Kampaň v pátek zahájila v Praze představením programu a lídrů.



V Praze povede Zelené do voleb předseda Matěj Stropnický, lídrem Středočeského kraje se stal starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. V Libereckém kraji za Zelené bude usilovat o vstup do Sněmovny bývalá státní zástupkyně Věra Nováková, která je známá v souvislosti se stíháním Martina Konvičky z Bloku proti islámu nebo jako iniciátorka petice proti návratu Renaty Vesecké do čela Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Zastupitelka Prahy 2 a překladatelka Monika Horáková povede kandidátku Pardubického kraje.

Do voleb Zelení půjdou s heslem Chceme Česko moderní, zdravější a spravedlivější. Chtějí například změnit současnou praxi exekucí, zaměřit se na nájemné bydlení. Seniorům nabídnou takzvané zpětné hypotéky, tedy možnost odprodeje jejich bytů do veřejného vlastnictví se záruku dožití v bytě.

V oblasti ochrany přírody budou Zelení prosazovat antifosilní zákon, který stanoví jasné tempo snižování emisí. Slibují zrušení rozhodnutí současné vlády o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách, zvýšení poplatků z těžby na minimálně deset procent a zavedení mýtného pro nákladní auta na všech silnicích.

Podpořit rozvoj společnosti

V programu odmítli budování protipovodňových přehrad, chtějí, aby se v krajině obnovily mokřady, lužní lesy, nivy či malé vodní nádrže. „Obnovíme také výkon veřejného vlastnictví a správy vodohospodářské infrastruktury s tím, že zákonem stanovíme povinnost obcí spravovat ji bez dalšího pronajímání soukromým společnostem,“ uvedli Zelení v programu. V oblasti rozvoje jaderné energetiky chtějí garantovat, že se na něm nebudou podílet veřejné zdroje. Slibují, že připraví komplexní zákonnou ochranu půdy. Počítají také s podporou ekologického zemědělství a zdravých potravin.

Moderní stát, jak si ho představují, znamená podle Zelených vysoké investice do vzdělání, ale také podporu vzniku a rozvoje podniků, které přinášejí inovativní produkty a služby. Zaměřit se chtějí na důkladný výběr daní z příjmů od všech podnikatelských subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.

„Velký byznys je velký ze setrvačnosti, protože těží, vyrábí, převáží, prodává, daní, ukládá odpad tam, kde je to nejvýhodnější. Tyto náklady ale hradíme my všichni. Výsledkem jsou daňové ráje, chudé státy a nekvalitní veřejné služby. Externality by měli platit jejich původci,“ popsal Stropnický důvody pro zvýšení poplatků za těžbu, zvýšení minimální mzdy či zavedení mýta a zdanění velkých znečišťovatelů. Pak podle něj bude z čeho podpořit rozvoj společnosti.